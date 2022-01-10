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В Казахстане 17 силовиков убиты, 1,5 тысячи человек привлекли за нарушение режима ЧП

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Оперативный штаб Казахстана доложил президенту Токаеву о ситуации в стране.

«В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц», — сообщается 10 января на сайте президента Казахстана.

Касыму-Жомарту Токаеву доложили, что по периметру крупных городов расставлены 93 блокпоста, чтобы осуществлять проверку людей и транспорта. Власти республики ставят одной из важнейших задач задержание «террористов».

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Токаев поручил продолжить восстановление общественного порядка.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (1)

Жора__
8000 задержаны, осталось еще 12000!
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