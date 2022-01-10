В Казахстане 17 силовиков убиты, 1,5 тысячи человек привлекли за нарушение режима ЧП

Оперативный штаб Казахстана доложил президенту Токаеву о ситуации в стране.



«В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц», — сообщается 10 января на сайте президента Казахстана.



Касыму-Жомарту Токаеву доложили, что по периметру крупных городов расставлены 93 блокпоста, чтобы осуществлять проверку людей и транспорта. Власти республики ставят одной из важнейших задач задержание «террористов».

