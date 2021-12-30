«Против Грозовского доказательств было меньше, но…» Почему в суде развалилось дело о педофилии

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Задержания и аресты по делу воспитателей сирот прошли в апреле 2017 года. Обвинение в особо тяжких преступлениях получили заслуженный учитель России Станислав Виноградов, замдиректора детского дома Михаил Елин и их подопечные Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев.

Следствие было уверено, что по меньшей мере с 2006 года в детском доме действовал секс-конвейер с совращением воспитанников и изготовлением порнографии. Уголовное дело началось с исповеди бывшего подопечного сиротского дома Якова, впоследствии ставшего открытым геем. Для документального фильма о правах человека он вспомнил нежелательных героев своего прошлого.

К Якову следствие добавило еще четырех потерпевших. Потерпевшие Кировский районный суд три года изучал уголовное дело, потратив почти 130 заседаний. 29 декабря оглашен приговор: все фигуранты оправданы за отсутствием события преступления. Это значит, что ничего из рассказанного потерпевшими не было. Адвокат Дмитрий Герасимов представлял интересы двух потерпевших. «Я не знаю, почему судья так решила, — говорит защитник. — Вчера оглашена резолютивная часть приговора. Мотивировочную изготовят к 25 января, будем изучать и подавать жалобу. В деле фигурировали пятеро потерпевших. Мои двое стояли на своих словах. Показания третьего, с особенностями развития, могли быть подвергнуты сомнению. Остальные двое пришли в суд и отказались от ранее данных показаний. Заявили, что оговорили подсудимых под давлением сотрудников полиции. Со стороны фигурантов и неизвестных лиц на бывших воспитанников оказывалось колоссальное давление. К ним с анонимных аккаунтов поступали угрозы». По следам этих угроз расследовалось уголовное дело о принуждении потерпевшего к даче ложных показаний. Оно слушается в суде.

Смерти Суд слушал дело три года, состоялись почти 130 заседаний. За это время в СИЗО от инфаркта умер один из фигурантов Станислав Виноградов. Защита регулярно просила суд смягчить меру пресечения, ссылаясь на здоровье. Сыновья Виноградова отказались от прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, их отца судили и оправдали посмертно. Доказательства По аналогичным делам о сексуальном насилии доказательств никогда не бывает с избытком, поясняет адвокат Герасимов: «Как говорится, рядом никто не стоит, свечку не держит. Это все-таки очень тяжелые дела. Я, например, был защитником священника Глеба Грозовского, которого по такой же статье признали виновным и надолго отправили в колонию. На мой взгляд, против него доказательств было гораздо меньше, чем вот в этом, но он получил срок. Мне кажется, такие категории преступлений нужно отдавать присяжным. Оценивать доказательства юридически труднее, чем морально. По моему внутреннему убеждению, мне кажется, что ребята говорили правду. Возможно, судья не хотела брать груз ответственности на себя».

Директор детского дома Наталья Федорова была свидетелем обвинения. Она подтвердила, что воспитанники жаловались ей на случаи сексуального насилия. Федорова замалчивала их. В отношении нее расследовалось уголовное дело о халатности. В апреле 2019 года его прекратили по сроку давности. Федорова вину признала. Реабилитация Основной фигурант дела — бывший замдиректора детского дома Михаил Елин. Прокуратура запрашивала для него 25 лет колонии. За четыре с половиной года СИЗО последовательно умерли жена, отец и мать Елина. На похороны он не попадал. Елин намеревается подать иск к государству на 10 миллионов рублей за незаконное лишение свободы и нечеловеческое обращение, сообщил «Фонтанке» адвокат Иосиф Габуния. Кроме Виноградова и родственников Елина, смерти за время следствия настигли судью, начинавшего смежный процесс по принуждению к даче ложных показаний и адвоката из основного процесса. Следственный комитет намерен обжаловать приговор. А глава СК Александр Бастрыкин, как заявила его пресс-служба, лично будет говорить об этом деле с генеральным прокурором.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»