    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    757мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.05eur95.39

    СМИ: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

    1350
    4 комментария

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО); в организации уже близки к согласованию его кандидатуры. Об этом 18 июня сообщает со ссылкой на источники голландский телеканал NOS.

    Имя премьер-министра не впервые звучит в дискуссиях о том, кто возглавит НАТО после Йенса Столтенберга, чей срок полномочий продлевался уже несколько раз, но завершится окончательно 1 октября 2024 года.

    Ранее уже сообщалось, что Рютте поддерживает две трети альянса, и президент США Джо Байден также не против нидерландского генсека.

    Сегодня глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что и Венгрия готова поддерживать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Против выступила только Румыния, чей президент Клаус Йоханнис заявил о намерении побороться за пост генсека, однако, по данным NOS, в ближайшее время Йоханнис отзовет свою кандидатуру. Столтенберг отозвался о Рютте как о «сильном кандидате».

    Для избрания нового главы НАТО требуется консенсус между лидерами всех стран-членов альянса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Марк рюттеГлава натоГенсек
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close