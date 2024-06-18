СМИ: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО); в организации уже близки к согласованию его кандидатуры. Об этом 18 июня сообщает со ссылкой на источники голландский телеканал NOS.
Имя премьер-министра не впервые звучит в дискуссиях о том, кто возглавит НАТО после Йенса Столтенберга, чей срок полномочий продлевался уже несколько раз, но завершится окончательно 1 октября 2024 года.
Ранее уже сообщалось, что Рютте поддерживает две трети альянса, и президент США Джо Байден также не против нидерландского генсека.
Сегодня глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что и Венгрия готова поддерживать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Против выступила только Румыния, чей президент Клаус Йоханнис заявил о намерении побороться за пост генсека, однако, по данным NOS, в ближайшее время Йоханнис отзовет свою кандидатуру. Столтенберг отозвался о Рютте как о «сильном кандидате».
Для избрания нового главы НАТО требуется консенсус между лидерами всех стран-членов альянса.