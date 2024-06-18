Платные услуги в клиниках, страховки и другие навязываемые расходы отменят. Но не раньше 2025 года

В закон «О защите прав потребителей» Роспотребнадзор предложил внести изменения, запрещающие навязывание дополнительных платных услуг. Тех самых, что часто оказываются «обязательными» при получении медицинской помощи например. Или при покупке автомобиля.
Изменения вносятся в
Предполагается, что новая норма устранит так называемые преддоговорные практики, воздействующие на волю потребителя. Авторы законопроекта имеют в виду ситуации, когда потребитель как бы самостоятельно заключает дополнительные договоры на невыгодных для него условиях, а на самом деле вынужден нести расходы, не имея возможности отказаться. В пример приводятся, помимо платных медуслуг, сайты-агрегаторы и мобильные приложения для продажи авиа- и железнодорожных билетов, на которых в договор включено согласие на добровольное страхование. Или автосалоны, в которых, обещая скидки на автомобиль, навязывают услуги и покупки на суммы, в несколько раз превосходящие мифическую скидку. Эта практика продолжается, несмотря на разъяснения Конституционного суда РФ о неправомерности требования дополнительных затрат от покупателя.
Проект закона опубликован 17 июня. Изменения вступят в силу в сентябре 2025 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как даже самый бдительный клиент выходит из автосалона не только с новой машиной, но и с кредитом, а также кучей навязанных услуг за десятки или сотни тысяч рублей.