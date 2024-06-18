Платные услуги в клиниках, страховки и другие навязываемые расходы отменят. Но не раньше 2025 года

В закон «О защите прав потребителей» Роспотребнадзор предложил внести изменения, запрещающие навязывание дополнительных платных услуг. Тех самых, что часто оказываются «обязательными» при получении медицинской помощи например. Или при покупке автомобиля.



Изменения вносятся в 16-ю статью ФЗ «О защите прав потребителей». В пояснительной записке к нему Роспотребнадзор приводит данные опроса, проведенного в ноябре прошлого года ВЦИОМом: «Четверо из десяти опрошенных россиян (43%) замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно».

