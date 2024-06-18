«Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два года. СК предъявил обвинение фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Компания «Локалкитчен», работающая под брендом «Кухня на районе», получила шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 2022-м и 2023 годах. Об этом 18 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

Все проверки осуществлялись управлением Роспотребнадзора по Москве. По итогам внеплановой проверки в 2021 году были назначены штрафы юрлицу и должностным лицам на общую сумму 42 500 рублей. Основанием послужило отсутствие вытяжки «над оборудованием, являющимся источником выделения влаги и тепла».

