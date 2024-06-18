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    «Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два года. СК предъявил обвинение фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

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    Компания «Локалкитчен», работающая под брендом «Кухня на районе», получила шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 2022-м и 2023 годах. Об этом 18 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

    Все проверки осуществлялись управлением Роспотребнадзора по Москве. По итогам внеплановой проверки в 2021 году были назначены штрафы юрлицу и должностным лицам на общую сумму 42 500 рублей. Основанием послужило отсутствие вытяжки «над оборудованием, являющимся источником выделения влаги и тепла».

    «Локалкитчен» оказалась в центре внимания из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане.

    В четырех регионах, где были зарегистрированы случаи ботулизма, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Поставщики и производители опасной пищевой продукции были выявлены, из оборота было изъято более 172 тонн опасной продукции.

    телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

    Вечером 18 июня СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом: гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется производство и сбыт продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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