«Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два года. СК предъявил обвинение фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

Компания «Локалкитчен», работающая под брендом «Кухня на районе», получила шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в
Все проверки осуществлялись управлением Роспотребнадзора по Москве. По итогам внеплановой проверки в 2021 году были назначены штрафы юрлицу и должностным лицам на общую сумму
«Локалкитчен» оказалась в центре внимания из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане.
В четырех регионах, где были зарегистрированы случаи ботулизма, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Поставщики и производители опасной пищевой продукции были выявлены, из оборота было изъято более 172 тонн опасной продукции.
телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации
Вечером 18 июня СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом: гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется производство и сбыт продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.