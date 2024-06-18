Работали без водоснабжения, в антисанитарных условиях, без медкнижек. Роспотребнадзор рассказал о расследовании вспышки ботулизма

В четырех регионах, где были зарегистрированы случаи ботулизма, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции - в остатках готовых блюд выявлен ботулинический токсин. Об этом ведомство сообщило 18 июня.
Роспотребнадзор приостановил работу поставщиков и производителей фасоли с ботулотоксином в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан. Это 9 хозяйствующих субъектов, 6 из них не уведомляли о начале своей деятельности.
Источником заражения стал салат «Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основными изготовителями его Роспотребнадзор называет московское ООО «Локалкитчен» и подмосковное ООО «САВОН-К». Как сообщает ведомство, проверка, проведенная на производстве показала, что предприятия работают «в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции».
На предприятии нет централизованного водоснабжения. Помещения цеха и оборудования — в неудовлетворительно санитарно-техническом состоянии. Не проводится производственный контроль сырья и выпускаемой продукции. У сотрудников нет личных медицинских книжек.
Действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены.
Роспотребнадзор сообщает, что все пострадавшие, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы и получают лечение. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ ЦГиЭ в субъектах России, привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. На сегодня отобрано более 370 проб (биоматериал пострадавших, сырье, готовая продукция, в том числе в домашних очагах), проведено более 2,8 тыс. исследований. Ботулотоксин выявлен в остатках готовой продукции.
Санитарно-эпидемиологическое расследование проводится во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.
Как сообщала ранее «Фонтанка», 18 июня задержан Анатолий Шин, гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К». В офисе компании прошли обыски.
Дела о массовых отравлениях в разных регионах РФ переданы в производство Главного следственного управления СК.
Вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет.