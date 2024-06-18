Работали без водоснабжения, в антисанитарных условиях, без медкнижек. Роспотребнадзор рассказал о расследовании вспышки ботулизма

В четырех регионах, где были зарегистрированы случаи ботулизма, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции - в остатках готовых блюд выявлен ботулинический токсин. Об этом ведомство сообщило 18 июня.

Роспотребнадзор приостановил работу поставщиков и производителей фасоли с ботулотоксином в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан. Это 9 хозяйствующих субъектов, 6 из них не уведомляли о начале своей деятельности.