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    Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития

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    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    К приоритетным направлениям научно-технологического развития глава государства, рассмотрев предложения президентского Совета по науке и образованию, отнес:

    — высокоэффективную и ресурсосберегающую энергетику,

    — превентивную и персонализированную медицину и обеспечение здорового долголетия,

    — высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство,

    — безопасность получения, хранения, обработки и передачи информации,

    — интеллектуальные телекоммуникационные и транспортные системы, включая автономные транспортные средства,

    — укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования,

    — адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

    Среди наукоемких технологий:

    — технологии создания высокоэффективных систем генерации и распределения энергии (в том числе — атомной),

    — технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии,

    — технологии защищенных квантовых систем передачи данных и многие другие.

    Правительству России поручено в течение 3 месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий. Указ считается вступившим в силу со дня его подписания.

    Ранее Путин напрямую подчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство.

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