Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
К приоритетным направлениям научно-технологического развития глава государства, рассмотрев предложения президентского Совета по науке и образованию, отнес:
— высокоэффективную и ресурсосберегающую энергетику,
— превентивную и персонализированную медицину и обеспечение здорового долголетия,
— высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство,
— безопасность получения, хранения, обработки и передачи информации,
— интеллектуальные телекоммуникационные и транспортные системы, включая автономные транспортные средства,
— укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования,
— адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.
Среди наукоемких технологий:
— технологии создания высокоэффективных систем генерации и распределения энергии (в том числе — атомной),
— технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии,
— технологии защищенных квантовых систем передачи данных и многие другие.
Правительству России поручено в течение 3 месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий. Указ считается вступившим в силу со дня его подписания.
Ранее Путин напрямую подчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство.