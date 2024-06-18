Нетаньяху: Белый дом предпринимает меры для устранения помех в поставках оружия израильским военным

Белый дом предпринимает меры для устранения ограничений на поставки оружия израильским военным, введенных из-за ситуации в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, недавно посетившего Израиль с официальным визитом.

По утверждению Нетаньяху, в приватной беседе он пожаловался Блинкену на помехи с поставками оружия и боеприпасов, назвав это «непостижимым», а госсекретарь уверил его, что «администрация работает день и ночь, чтобы устранить препятствия».