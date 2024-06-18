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    Нетаньяху: Белый дом предпринимает меры для устранения помех в поставках оружия израильским военным

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    Белый дом предпринимает меры для устранения ограничений на поставки оружия израильским военным, введенных из-за ситуации в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, недавно посетившего Израиль с официальным визитом.

    По утверждению Нетаньяху, в приватной беседе он пожаловался Блинкену на помехи с поставками оружия и боеприпасов, назвав это «непостижимым», а госсекретарь уверил его, что «администрация работает день и ночь, чтобы устранить препятствия».

    Сам Блинкен во время пресс-конференции сообщил, что власти США не утвердили лишь поставки Израилю мощных бомб, опасаясь, что их могут применить в густонаселенных районах, а отгрузка другого оружия продолжается.

    Заявление Нетаньяху Блинкен комментировать отказался, сказав, что не распространяется о приватных дипломатических разговорах, но добавил, что «Израиль имеет то, что ему нужно, чтобы защитить себя от того множества вызовов, с которыми сталкивается».

    Накануне Нетаньяху распустил чрезвычайное военное правительство Израиля.

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