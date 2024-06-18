В Москве арестовали журналиста за связь с навальнистами

Журналист Артем Кригер арестован Басманным судом Москвы по делу об участии в экстремистском сообществе. В телеграм-каналах сообщалось, что он никогда не сотрудничал с ФБК*.
Об аресте Кригера сообщает пресс-служба столичных судов. Он определен в СИЗО до 18 августа. Кригеру вменяют вторую часть статьи 282.1 — участие в экстремистском сообществе, каковым в России является созданный Алексеем Навальным** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд проходил в закрытом режиме. Кригер является сотрудником признанного иноагентом и нежелательной организацией издания SOTA***. В телеграм-каналах сообщалось, что официально с ФБК арестованный никогда не сотрудничал. Ранее по такому же делу об участии в экстремистской организации была арестована коллега Кригера — Антонина Фаворская. Ей вменяется предоставление фотографий и видео ФБК.
* Признан Минюстом РФ экстремистской организацией.
** Включен в перечень террористов и экстремистов
*** Признана нежелательной организацией и включена в перечень иностранных агентов