В Московском районе мужчина упал в яму с кипятком. Госпитализирован в НИИ Джанелидзе

Прорыв в системе горячего водоснабжения в Московском районе случился утром 18 июня. В яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы, упал 50-летний мужчина.

Инцидент произошел на Московском проспекте у дома 204, корпус 2, около 10.00. Как сообщили в пресс-службе администрации Московского района, «произошел прорыв ГВС, у мужчины ожог ног, госпитализирован в НИИ Джанелидзе. Причины устанавливаются».

Сеть принадлежит ЖКС №2 Московского района. По предварительной информации, во время ремонта фасада дома случайно проткнули случайно трубу.