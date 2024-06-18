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    В Московском районе мужчина упал в яму с кипятком. Госпитализирован в НИИ Джанелидзе

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    Прорыв в системе горячего водоснабжения в Московском районе случился утром 18 июня. В яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы, упал 50-летний мужчина.

    Инцидент произошел на Московском проспекте у дома 204, корпус 2, около 10.00. Как сообщили в пресс-службе администрации Московского района, «произошел прорыв ГВС, у мужчины ожог ног, госпитализирован в НИИ Джанелидзе. Причины устанавливаются».

    Сеть принадлежит ЖКС №2 Московского района. По предварительной информации, во время ремонта фасада дома случайно проткнули случайно трубу.

    Пострадавшему мужчине — 50 лет. Он получил ожоги 2 и 3 степени (12 -18-процентный) обеих стоп, голеностопов и голеней. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Коммунальные аварии с разливом горячей воды особенно часто случались в Петербурге в мае. «Фонтанка» рассказывала, о том, как в Купчино на улице Ярослава Гашека в яму с горячей водой провалился автомобиль. Позже кипяток разлился на дороге на Пражской улице в Петербурге и в зоне подтопления оказались припаркованные автомобили.

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    ОжогКипятокАварияПрорыв трубы
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