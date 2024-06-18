    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    757мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.05eur95.39

    Конституционный суд разбирался с правом полицейских ухаживать за больными детьми. Адвокаты видят дискриминацию мужчин

    899
    2 комментария

    Конституционный суд (КС) в Петербурге не стал признавать не соответствующими Конституции положения закона о службе в ОВД. Речь идет о праве мужчин ухаживать за заболевшими детьми.

    О разбирательстве 18 июня пишет «Адвокатская газета», постановление суд принял накануне. Слушание проходило по жалобе уже бывшего сотрудника полиции из Калининградской области. У него заболел ребенок, он остался дома, чтобы за ним ухаживать, впоследствии был уволен по сути за прогул. Сотрудник пытался обжаловать решение в судах всех инстанций и в итоге дошел до Конституционного, но и в нем проиграл.

    Калининградец пытался оспорить норму, по которой отпустить мужчину со службы можно только в том случае, если ухаживать за ребенком не может мать — она в командировке, в больнице или лишена родительских прав. При этом на женщин-полицейских такое правило не распространяется.

    «Это обусловлено тем, что женщина в семье выполняет особую, связанную с материнством, социальную роль в обществе, в том числе предполагающую большую погруженность в каждодневную заботу о ребенке, в которой он особенно нуждается в случае болезни и в ранние годы жизни», — сказано в тексте.

    Суд признал такое положение не противоречащим Конституции. «Как объяснить ребенку, который привязан к отцу и которому лучше находиться с отцом, то, что у матери есть особая роль, и поэтому ухаживать за ним будет мать?» — задался вопросом адвокат Константин Маркин.

    Адвокаты также отметили, что существующие нормы по сути не дают сотруднику самостоятельно решать свои сугубо семейные дела. Более того, выходит так, что задевают они и родственников сотрудника, которые никаких контрактов с силовиками не подписывали.

    «В данном деле можно говорить о нарушении прав не только самого заявителя, но и его несовершеннолетних детей, а также его жены. Ведь с учетом состоявшихся по делу решений судов на мать детей фактически возлагалась обязанность ухода за ними, без учета их мнения», — считает Маркин. Подобное положение, считают защитники, ставит мужчин и женщин в неравное положение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close