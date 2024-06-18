Конституционный суд разбирался с правом полицейских ухаживать за больными детьми. Адвокаты видят дискриминацию мужчин

Конституционный суд (КС) в Петербурге не стал признавать не соответствующими Конституции положения закона о службе в ОВД. Речь идет о праве мужчин ухаживать за заболевшими детьми. О разбирательстве 18 июня пишет «Адвокатская газета», постановление суд принял накануне. Слушание проходило по жалобе уже бывшего сотрудника полиции из Калининградской области. У него заболел ребенок, он остался дома, чтобы за ним ухаживать, впоследствии был уволен по сути за прогул. Сотрудник пытался обжаловать решение в судах всех инстанций и в итоге дошел до Конституционного, но и в нем проиграл.

Калининградец пытался оспорить норму, по которой отпустить мужчину со службы можно только в том случае, если ухаживать за ребенком не может мать — она в командировке, в больнице или лишена родительских прав. При этом на женщин-полицейских такое правило не распространяется.

«Это обусловлено тем, что женщина в семье выполняет особую, связанную с материнством, социальную роль в обществе, в том числе предполагающую большую погруженность в каждодневную заботу о ребенке, в которой он особенно нуждается в случае болезни и в ранние годы жизни», — сказано в тексте.

Суд признал такое положение не противоречащим Конституции. «Как объяснить ребенку, который привязан к отцу и которому лучше находиться с отцом, то, что у матери есть особая роль, и поэтому ухаживать за ним будет мать?» — задался вопросом адвокат Константин Маркин.

Адвокаты также отметили, что существующие нормы по сути не дают сотруднику самостоятельно решать свои сугубо семейные дела. Более того, выходит так, что задевают они и родственников сотрудника, которые никаких контрактов с силовиками не подписывали.