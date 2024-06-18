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    По факту травмирования стерженщицы на заводе в Колпино возбуждено дело

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    Следователи СК в Петербурге возбудили уголовное дело по факту травмирования сотрудницы завода «ИЗ-КАРТЭКС» в Колпино. Кто именно нарушил правила безопасности — пока не ясно.

    О возбуждении дела 18 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб. В действиях пока не установленных лиц следствие видит нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

    Как сообщалось ранее, 17 июня на сотрудницу завода упала двухтонная конструкция. Она подошла проверить, как идет процесс окрашивания и подсушивания форм на литейном производстве. У нее сломаны ребра и позвоночник.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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    Завод после первой публикации «Фонтанки» потребовал удалить видео, так как оно является собственностью предприятия. Комментариев о ЧП не было. Затем представители завода сообщили, что оплатят лечение и реабилитацию и всячески поддержат пострадавшую и ее родственников.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб

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