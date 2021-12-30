Бастрыкин пообещал добраться до генпрокурора из-за оправдания в Петербурге фигурантов дела о насилии в детдоме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен лично обратиться к генпрокурору из-за оправдательного приговора, вынесенного судом по делу о сексуальном насилии над воспитанниками петербургского детского дома. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Кировский суд Петербурга 29 декабря оправдал пятерых фигурантов дела о надругательстве над воспитанниками детского дома за отсутствием события преступления: бывшего замдиректора детдома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева. Заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умерший во время следствия, тоже признан невиновным. Прокурор просил для них до 25 лет колонии. Их выпустили из-под стражи в зале суда. В деле значились пятеро потерпевших.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин намерен лично обратиться к генеральному прокурору России, отметив необходимость скорейшего обжалования оправдательного приговора, а также обозначив принципиальную позицию СК России по уголовному делу», — сообщает СК.
Ранее в ведомстве уже говорили, что собираются обжаловать приговор фигурантам дела.