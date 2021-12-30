СК хочет обжаловать приговор фигурантам дела о насилии в детдоме в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об обжаловании оправдательного приговора, который суд вынес фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря сообщается на сайте СК.
Кировский суд Петербурга 29 декабря оправдал пятерых фигурантов дела о надругательстве над воспитанниками детского дома за отсутствием события преступления: бывшего замдиректора детдома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева. Заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умерший во время следствия, тоже признан невиновным. Прокурор просил для них до 25 лет колонии. Их выпустили из-под стражи в зале суда. В деле значились пятеро потерпевших.
Как отмечается в публикации СК, дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. Им инкриминировалось 23 эпизода насильственных действий, совершённых с 2002 по 2017 год в отношении воспитанников детского дома — центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию
«В ходе предварительного следствия была проделана масштабная работа, направленная на выявление всех фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Следователи установили всех фигурантов противоправных действий и дали их действиям соответствующую правовую оценку. Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении СК.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК «изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад», а подчинённым — инициировать вопрос об обжаловании приговора суда.