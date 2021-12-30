СК хочет обжаловать приговор фигурантам дела о насилии в детдоме в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об обжаловании оправдательного приговора, который суд вынес фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря сообщается на сайте СК.



Кировский суд Петербурга 29 декабря оправдал пятерых фигурантов дела о надругательстве над воспитанниками детского дома за отсутствием события преступления: бывшего замдиректора детдома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева. Заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умерший во время следствия, тоже признан невиновным. Прокурор просил для них до 25 лет колонии. Их выпустили из-под стражи в зале суда. В деле значились пятеро потерпевших.