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В Петербурге прокуратура просит педагогу 25 лет колонии за насилие над воспитанниками детского дома

В Петербурге 29 декабря огласят приговор по делу о сексуальном насилии над сиротами. Бывшему руководству детского дома и воспитанникам запросили сроки до 25 лет.

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Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, в прениях обвинение сочло доказанной вину фигурантов и оценило систематическое надругательство над подростками в реальные сроки.

Бывшему заместителю директора «Центра содействия семейному воспитанию № 8» Михаилу Елину прокуратура просит 25 лет колонии. Экс-воспитанникам Андрею Соловьеву, Павлу Прикащикову и Кириллу Покалюку - от 13 до 22,5 года. Пятый фигурант, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умер во время следствия. В отношении него прокуратура просит прекратить дело.

Потерпевшими признаны пять человек, уточнил адвокат Герасимов.

По версии обвинения, в детском доме на улице Ивана Черных бывшие воспитанники и наставники насиловали сирот с 2012 по 2017 годы. О непедагогической системе следствие узнало из документального фильма студентки Екатерины Соболевской. При подготовке ленты к конкурсу о правах человека она взяла интервью у петербуржца Якова, который рассказал, что был совращен в детдоме.

Оглашение приговора Елину, Покалюку, Прикащикову и Соловьеву назначено на 13 часов в Кировском райсуде.

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Комментарии (1)

veteran78
За мокрое 8 - 10 а за "непедагогическую систему" - 25 ? За пописать -4 а за воровство миллиардов - 3 условно. Совсем запутали юристы.
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