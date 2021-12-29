В Петербурге прокуратура просит педагогу 25 лет колонии за насилие над воспитанниками детского дома

Бывшему заместителю директора «Центра содействия семейному воспитанию № 8» Михаилу Елину прокуратура просит 25 лет колонии. Экс-воспитанникам Андрею Соловьеву, Павлу Прикащикову и Кириллу Покалюку - от 13 до 22,5 года. Пятый фигурант, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умер во время следствия. В отношении него прокуратура просит прекратить дело.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, в прениях обвинение сочло доказанной вину фигурантов и оценило систематическое надругательство над подростками в реальные сроки.

Потерпевшими признаны пять человек, уточнил адвокат Герасимов.



По версии обвинения, в детском доме на улице Ивана Черных бывшие воспитанники и наставники насиловали сирот с 2012 по 2017 годы. О непедагогической системе следствие узнало из документального фильма студентки Екатерины Соболевской. При подготовке ленты к конкурсу о правах человека она взяла интервью у петербуржца Якова, который рассказал, что был совращен в детдоме.



Оглашение приговора Елину, Покалюку, Прикащикову и Соловьеву назначено на 13 часов в Кировском райсуде.

