Собрать за три часа. На «Автозаводе Санкт-Петербург» показали, как рождаются Xcite Cross 7

Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На сборку одного автомобиля Xcite Cross 7 требуется три часа. За одну смену с заводского конвейера сходят 72 автомобиля. При необходимости предприятие может разогнаться до 50 тысяч штук в год. И вот с этим не все так просто: за три недели со старта продаж было реализовано всего 300 машин, как две капли похожих на популярный китайский бренд и равнозначных по стоимости. Спасти ситуацию планируют за счет поставок в автопарк правительства и автотранспортных предприятий Петербурга, сейчас ведутся переговоры. На предприятии уверяют — у отечественного продукта есть то, чего не хватает конкурентам. Процесс рождения Xcite Cross 7 показали журналистам 18 июня.



Попытка номер три

За свою 15-летнюю жизнь автозавод на Комендантском проспекте, 140, переживает уже третью итерацию. На старте в 2009 году, принадлежавший тогда еще «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», он был рассчитан на полный производственный цикл, включающий сварку, окраску и сборку, заводские мощности позволяли разогнать конвейер до 50 тысяч автомобилей бренда Nissan в год пяти различных модификаций.

После незадавшейся попытки возродить производство с Lada X-Cross 5, третий подход к снаряду с собственным брендом «Автозавода Санкт-Петербург» Xcite Cross 7 выглядит более многообещающим: к 1 июля на заводе обещают собрать 10 тысяч машин.



Сегодня на конвейере «Автозавода Санкт-Петербург» собирают только одну модель — переднеприводный кроссовер Xcite Cross 7. На адаптацию сборочной линии с Lada X-Cross 5 на новую потребовалось 8 месяцев.

После объявления о запуске производства автознатоки вычислили 100-процентное сходство Xcite с популярным китайским брендом. Однако на заводе утверждают: возможно, машины похожи, да и нот всего семь, поэтому не стоит себя терзать досужими догадками, а лучше сосредоточиться на преимуществах собственного бренда, тем более, что они есть.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Планка — на 25 тысяч штук в год

Производительность завода пока еще немного не та, на какую он способен. Сегодня с конвейера сходят 22 машины в час, или 72 за единственную смену, что эквивалентно 25 тысячам штук в год. Это если допустить неизменность внешних факторов и стабильность спроса. После вешки в 10 тысяч собранных автомобилей завод планирует действовать по потребностям. А вот с этим как раз непросто — за три недели, прошедшие со старта продаж, реализовано около 300 Xcite Cross 7.



Сварочный и окрасочный цеха пока что простаивают.

— Мы интегрировали процесс крупноузловой сборки, часть складов и производственной линии не функционирует в силу того, что в этом нет необходимости, — объясняют на заводе.

На заводе ждут, что простаивающие цеха вернут в сборочный процесс на стадии локализации. Программа уже согласована с партнером, поделился генеральный директор предприятия Иван Миронов, однако подробности и сроки старта пока не раскрыл.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что такое «отверточная» сборка

Поставщик не тратит время на сборку с последующей разборкой автомобиля для транспортировки, а отправляет в Петербург машинокомплекты в виде четырех крупных узлов — двигатель, подрамник, подвеска и собственно кузов. Бензобак крепится тоже уже на месте. Крупноузловую сборку в народе прозвали «отверточной» но, по сути, речь идет об одном и том же — сборке машинокомплекта.

— На той стороне партнер собирает лоты автомобилей — сочетает конкретный двигатель с конкретным кузовом. Дальше ровно в этой же последовательности, но в разных контейнерах, доставляется в Петербург. И мы уже знаем, что в этом контейнере кузов А, а в том — двигатель А, а мы их сочленяем, — объясняют сборщики специфику.



Двигатели к конвейеру, повинуясь программе, подвозят автоматизированные телеги собственной разработки инженеров «Автозавода Санкт-Петербург».



— Одна такая машинка может перемещать груз до полутора тонн, заряда хватает на 18 часов. Если говорить о непрерывном производстве, эффективность такой машинки эквивалентна трудозатратам 5–6 человек. На конвейере заняты 64 оператора, — говорят на заводе.

После ухода Nissan из штата в 1,7 тысячи человек на заводе осталось 1,3 тысячи работников.



Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

Устанавливают на ленте и прочую мелочевку — фильтры, датчики, аккумуляторные батареи. Причем аккумуляторы, говорят на производстве, первые претенденты на локализацию, пока что же они приезжают в Петербург вместе с машинокомплектами. Здесь же на ленте проштамповывают VIN-номер, после чего машинокомплект становится полноценным автомобилем.



После установки ходовой, подвески и тормозной системы крепят шасси, подсоединяют недостающие агрегаты, подключают электропроводку и трубки.

Исключительно отечественное днище

Сошедший с конвейера автомобиль тестирует служба контроля качества. Как уверяют на заводе, производство придерживается стандартов предыдущего собственника — Nissan. Подтягивают под свои требования и поставщика.

Кроме своей души, в Xcite Cross 7 сотрудники завода привнесли и элемент, не предусмотренный поставщиком — днище автомобиля подвергают антикоррозийной обработке.

— Наносим специальный грунтовый состав. Он сначала пластичный, на воздухе затвердевает и предохраняет поверхность от воздействия агрессивной среды, даже воздух не проходит внутрь, — объясняют специалисты завода.

Весь цикл сборки, от точки входа до готовой машины, занимает три часа. Оборудование завода адаптировано под разные модели. Ожидается, что очередная — полноприводный Xcite Cross 7 — встанет на конвейер осенью этого года.



Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нелегкая судьба



Бывший завод Nissan в прошлом году перешел под управление «АВТОВАЗ» и даже запустил в июне серийную сборку автомобилей Lada X-Сross 5, наладив взаимодействие с китайским концерном FAW. Сотрудничество оборвалось осенью, когда «АВТОВАЗ» попал под санкции. В итоге порядка тысячи собранных машин передали в корпоративный парк автогиганта в Тольятти и футбольному клубу «Зенит», «АВТОВАЗ» вышел из состава акционеров и вернул петербургский завод государству. Сейчас завод работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург», а информация о собственниках скрыта по требованию азиатского партнера. Минувший год автозавод закрыл с чистым убытком в 13,6 миллиарда рублей, увеличив его год к году вдвое. Выручка предприятия сократилась почти в 10 раз: с 36,7 миллиарда до 3,7 миллиарда рублей.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

