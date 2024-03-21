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    «Автозавод Санкт-Петербург» закрыл 2023 год с удвоенным убытком в 13,6 миллиарда

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    «Автозавод Санкт-Петербург» закончил 2023 год с чистым убытком в 13,6 миллиарда рублей, увеличив его с прошлого года вдвое, следует из отчета о прибылях и убытках предприятия, опубликованного в СПАРКе. Выручка предприятия сократилась почти в 10 раз: с 36,7 миллиарда до 3,7 миллиарда рублей по итогу 2023 года.

    Значительно изменились и основные средства предприятия, следует из данных бухгалтерской отчетности: к концу 2023 года они исчисляются суммой в 383,6 миллиона, хотя еще годом ранее их стоимость оценивалась в 11,874 миллиарда рублей. А вот запасы, наоборот, увеличились — до 7,5 млрд рублей в сравнении с 2,22 миллиарда на конец 2022-го. Дебиторская задолженность, то есть суммы, которые предприятию должны заплатить другие лица, выросла в 11 раз, до 4,49 миллиарда рублей.

    Завод остановил свою работу в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. В том же году предприятие, ранее принадлежавшее «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», перешло в собственность НАМИ. В 2023 его передали АВТОВАЗу, который пообещал перезапустить производство в партнерстве с китайским автопромом, но уже под конец 2023 года завод «вернулся к государству».

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    Автозавод Санкт-Петербург
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