«Автозавод Санкт-Петербург» закрыл 2023 год с удвоенным убытком в 13,6 миллиарда

«Автозавод Санкт-Петербург» закончил 2023 год с чистым убытком в 13,6 миллиарда рублей, увеличив его с прошлого года вдвое, следует из отчета о прибылях и убытках предприятия, опубликованного в СПАРКе. Выручка предприятия сократилась почти в 10 раз: с 36,7 миллиарда до 3,7 миллиарда рублей по итогу 2023 года.



Значительно изменились и основные средства предприятия, следует из данных бухгалтерской отчетности: к концу 2023 года они исчисляются суммой в 383,6 миллиона, хотя еще годом ранее их стоимость оценивалась в 11,874 миллиарда рублей. А вот запасы, наоборот, увеличились — до 7,5 млрд рублей в сравнении с 2,22 миллиарда на конец 2022-го. Дебиторская задолженность, то есть суммы, которые предприятию должны заплатить другие лица, выросла в 11 раз, до 4,49 миллиарда рублей.