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В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.
Пожалуй, разогреемся на вопросе попроще. Из какого это фильма мужчина пытается нас ослепить?
А этот самовар вам ничего не напоминает?
Название турбазы, по идее, должно выдать название фильма с головой. Если вы, конечно, обращали на это название внимание
Подсказка: это энергичный танец. Из какого он фильма?
Эта сова вам должна быть знакома. Не припоминаете?
Это лицо вам ничего не напоминает?
Не помните, где женились Вова с Катей?
В каком фильме можно было увидеть в газете заметку про Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова?
Ну и напоследок мы решили подложить вам лягушку. Откуда она?
Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру
Да и незачем запоминать всё подряд, если фильм хороший
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Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру
Порой вы ставили на паузу, чтобы рассмотреть детали. Просто не все фильмы видели
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Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру
Вашей внимательности и памяти остается только позавидовать!