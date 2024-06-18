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    Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

    Осторожно, повышенный уровень сложности

    1362
    1 комментарий
    Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросов
    Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросовСкриншот: кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное Творческое Объединение, 1975
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    В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.

    Пожалуй, разогреемся на вопросе попроще. Из какого это фильма мужчина пытается нас ослепить?

    Пожалуй, разогреемся на вопросе попроще. Из какого это фильма мужчина пытается нас ослепить?

    А этот самовар вам ничего не напоминает?

    А этот самовар вам ничего не напоминает?

    Название турбазы, по идее, должно выдать название фильма с головой. Если вы, конечно, обращали на это название внимание

    Название турбазы, по идее, должно выдать название фильма с головой. Если вы, конечно, обращали на это название внимание

    Подсказка: это энергичный танец. Из какого он фильма?

    Подсказка: это энергичный танец. Из какого он фильма?

    Эта сова вам должна быть знакома. Не припоминаете?

    Эта сова вам должна быть знакома. Не припоминаете?

    Это лицо вам ничего не напоминает?

    Это лицо вам ничего не напоминает?

    Не помните, где женились Вова с Катей?

    Не помните, где женились Вова с Катей?

    В каком фильме можно было увидеть в газете заметку про Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова?

    В каком фильме можно было увидеть в газете заметку про Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова?

    Ну и напоследок мы решили подложить вам лягушку. Откуда она?

    Ну и напоследок мы решили подложить вам лягушку. Откуда она?
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    Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

    Да и незачем запоминать всё подряд, если фильм хороший

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

    Порой вы ставили на паузу, чтобы рассмотреть детали. Просто не все фильмы видели

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

    Вашей внимательности и памяти остается только позавидовать!

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    Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросов
    Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросовСкриншот: кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, Киностудия «Мосфильм», Экспериментальное Творческое Объединение, 1975

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    ТестКиноСССР
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