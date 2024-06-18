    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    757мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.05eur95.39

    После наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе возбуждено уголовное дело

    1402
    4 комментария

    Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе. Информация об этом появилась 18 июня в официальном телеграм-канале ведомства.

    Сам инцидент произошел накануне вечером: неизвестный, двигавшийся на электровелосипеде (в некоторых соцсетях сообщалось — на электросамокате), сбил на пешеходном переходе 52-летнюю петербурженку, которая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом носа, ребер, ключицы.

    Личность мужчины, совершившего наезд, до сих пор не установлена, однако следователями проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), что может свидетельствовать об использовании виновником кикшерингового средства индивидуальной мобильности или о его работе в курьерской службе.

    В воскресенье на Краснопутиловской улице самокатчик сбил шестилетнего ребенка и также скрылся с места происшествия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СамокатЭлектровелосипедНаездНевский районДТПУголовное дело
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close