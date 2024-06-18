После наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе. Информация об этом появилась 18 июня в официальном телеграм-канале ведомства.
Сам инцидент произошел накануне вечером: неизвестный, двигавшийся на электровелосипеде (в некоторых соцсетях сообщалось — на электросамокате), сбил на пешеходном переходе 52-летнюю петербурженку, которая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом носа, ребер, ключицы.
Личность мужчины, совершившего наезд, до сих пор не установлена, однако следователями проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), что может свидетельствовать об использовании виновником кикшерингового средства индивидуальной мобильности или о его работе в курьерской службе.
В воскресенье на Краснопутиловской улице самокатчик сбил шестилетнего ребенка и также скрылся с места происшествия.