После наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту наезда электровелосипеда на женщину в Невском районе. Информация об этом появилась 18 июня в официальном телеграм-канале ведомства.

Сам инцидент произошел накануне вечером: неизвестный, двигавшийся на электровелосипеде (в некоторых соцсетях сообщалось — на электросамокате), сбил на пешеходном переходе 52-летнюю петербурженку, которая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом носа, ребер, ключицы.