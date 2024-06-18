Родион Газманов подал иск о защите чести и достоинства. Спор с его участием будет рассмотрен столичным судом

Решением апелляционной инстанции Московского городского суда иск Родиона Газманова о защите чести и достоинства будет рассмотрен Останкинским районным судом Москвы. Информация об этом появилась 18 июня в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Ранее гражданское дело было передано по подсудности в Гатчинский городской суд Ленобласти.

Родион Газманов обратился в суд с иском к ООО «Норд Групп» о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда.



По мнению истца, сетевое издание «Экспресс газета — Online», публично разместило информацию о его частной жизни, порочащую его честь и достоинство, опубликовав статью с заголовком «Родион Газманов о сломавшем ему жизнь отце: «Хочется подойти и с ноги заехать»».

