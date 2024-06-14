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    Звезды не сошлись. Столичный суд вернул Успенской ее исковое заявление к Киркорову

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    Басманный районный суд вернул назад исковое заявление Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Об этом 14 июня в своем телеграм-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

    Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд после выхода интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!». По всей видимости, Успенская посчитала, что певец является женоненавистником. Такой вывод Любовь сделала, услышав высказывания Филиппа в интервью. Успенская хотела получить от «короля шоу-бизнеса» компенсацию морального вреда. Пока ей это не удалось.

    «Определением Басманного районного суда города Москвы от 13 июня 2024 г. иск возвращен в связи с несоблюдением правил подсудности», — уточняют суды общей юрисдикции Москвы.

    В конце 2023 года Филипп Киркоров, в свою очередь, хотел отсудить у Любовь Успенской 12 миллионов рублей как раз за обвинение его в женоненавистничестве. Тогда адвокат Александр Добровинский сказал, что странно называть «женоненавистником» певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам. Ранее артисты поругались из-за работы пластического хирурга Тимура Хайдарова. Мнения о профессиональных способностях врача у звезд эстрады разделились.

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