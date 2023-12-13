Киркоров собрался отсудить 12 миллионов у Успенской за обвинение в женоненавистничестве

Народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской. Он просит взыскать с неё 10 млн рублей моральной компенсации и еще два миллиона за понесенные расходы. Всё из-за интервью, в котором звезда шансона назвала Киркорова женоненавистником, сообщает 13 декабря адвокат Александр Добровинский.

«Сегодня к гражданке США Л. Успенской подан иск от имени Филиппа Киркорова. Иск о защите чести и достоинства», — заявил Александр Добровинский. Как отметил юрист, назвать «женоненавистником» певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно.

В этом году артисты поругались из-за работы пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская осталась недовольна работой врача и даже решила разобраться с ним в правовом поле, а вот Киркоров напротив — решил заступиться за хирурга. Он демонстрировал изменения в своем теле в программе Ксении Собчак.

«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру», — рассказал тогда поп-артист, отметив, что «не будет опускаться до разборок с Успенской».

Затем в интервью Алене Жигаловой о Киркорове говорила уже сама Любовь Успенская. «Он женоненавистник. Он избил женщину. Это человек, который всю жизнь играет и врет», — поделилась тогда артистка.