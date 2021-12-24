Тайный ход, гибкую крышу и люстру с «громом» в Александринке показывают на видеоэкскурсии

В новом выпуске образовательного проекта от Лахта Центра «Этажи Петербурга» сотрудники Александринского театра показали помещения, которые обычно не видят зрители ни в историческом, ни в новом здании, раскрыли устройство тайных ходов и даже по ним провели.

В видео, которое появилось на YouTube-канале проекта 24 декабря, заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров показал съёмочной группе путь, которым пользовались только члены царской семьи. «Тайный проход» начинался от главной лестницы, зеркало на которой когда-то открывалось наподобие двери. Пройдя сквозь «портал», знающий человек попадал в нижний вестибюль, уже оттуда — в Императорскую ложу.



Наверху — свои тайны: с правой и левой стороны от места, откуда спектакли обычно смотрел император, в стене спрятаны потайные окошки. По словам Чепурова, отворив правое, удобно подсматривать за происходящим в зрительном зале. Левое же открывает обзор на пространство за сценой. «Видно всё закулисье, и император мог погрозить пальцем, а мог поаплодировать [артистам]», — описал назначение такого устройства Чепуров. В царские времена в зрительном зале всегда сидела охрана. Бойцы занимали кресла, с которых, теоретически, лучше всего простреливается царская ложа, и следили за происходящим.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCnE7OkX55HNUfuuI3DQY3FA" target="_blank" class="io-leave-page _">Лахта Центр</a>/YouTube

Современным устройствам, благодаря которым на Основной сцене Александринского театра появляются декорации и артисты, а сидящие в зале всё слышат и видят, в выпуске посвятили отдельную часть. Так называемая акустическая труба — узкий пустой коридор с окошками, опоясывающий сцену, когда-то была лучшим приспособлением для повышения слышимости. Она сохранилась, но уже непригодна. Сегодня по всему залу установлены современные звуковые системы: одна из них спрятана даже в люстре.



«Если заглянуть, там такая сеточка. Это акустическая система. Можно делать эффект грома», — подсказала заместитель заведующего радио-шумовой частью театра Анна Растрогина.

В выпуске про Александринский театр показали пространства под крышами и Основной, и Новой сцен. В первом случае конструкция наверху хотя и историческая, но «умная» даже по современным меркам. Поднявшись на «колосники» — пространство над сценой, откуда через специальные отверстия опускают декорации, — можно увидеть особую консоль с упорами, поддерживающими крышу. Заведующий постановочной частью Игорь Кузьмичёв сравнил систему с «суставом», пояснив, что сочленение деталей не жёсткое: «При возникновении нагрузки, например, когда много снега, она прогибается, не позволяя разрушиться крыше». Так конструкция словно «дышит» и саморегулируется на холоде и жаре уже больше 200 лет.

На Новой сцене в серии также показали колосники, большой репетиционный зал и Медиацентр. Обычно там проходят лекции и кинопоказы.

В конце апреля 2021 года новым директором Александринского театра стал молодой управленец Сергей Емельянов. О целях и пути к такой должности в 27 лет он говорил с «Фонтанкой».

