Scorpions во дворах и спасение Гребенщикова: выложена видеоэкскурсия по улице Рубинштейна

Двор, где играла группа Scorpions, квартиру Сергея Довлатова, каморку, в которой от милиции прятался Гребенщиков, а также другие необычные достопримечательности на улице Рубинштейна показали ведущие нового выпуска экскурсионного сериала Лахта Центра «Этажи Петербурга». В ролике на YouTube к ведущей, создателю соседского паблика жителей центра Петербурга «Пять углов» Вере Врубель, присоединились разные собеседники. Каждый поделился своей историей о самой барной улице города.

Журналист, музыкант Александр Сенин провёл зрителей в здание нынешнего театра «Зазеркалье», где с 1981 по 1990 года работал Ленинградский рок-клуб. По его словам, на первом этаже — там сейчас находится гардероб — в советское время «сидели ребята из Комитета комсомола и Комитета по госбезопасности». Сотрудники иногда вызывали на беседу музыкантов и слушателей, которые привлекали особое внимание. Спрашивали про предпочтения в книгах и фильмах. Методы «допроса» не меняли, а потому ответы получали шутливо-стандартные: «Конёк-горбунок» и «17 мгновений весны». Гуляя по «Зазеркалью» Сенин показал место, где однажды «прятался Геребенщиков, когда его хотели забрать в милицию».



Журналист упомянул и гастроли группы Scorpions. Когда в 1988 году рокеры приехали в Петербург, в Ленинградский рок-клуб их доставили в «огромном чёрном лимузине». Три песни, как вспомнил Сенин, тогда сыграли прямо во дворе. Директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева тоже стала участником проекта «Этажи Петербурга». Она показала памятник любимому фокстерьеру Сергея Довлатова Глаше, который установили на тематическом празднике в этом году, а затем отвела съёмочную группу в квартиру на Рубинштейна, 23. Там в коммуналке жил Сергей Довлатов.

Автор: Лахта Центр/YouTube

Одной из финальных точек выпуска выбрали бывший доходный дом Иоффе, построенный в 1913 -1914 годах архитектором Александром Лишневским. Гостем этой части экскурсии стал потомок мастера Леонид Корниевский. «Проверяя качество кладки, он мог ударить ногой или кувалдой по стене. Если она рассыпалась, он заставлял переделывать по-новому», — описал петербуржец методы работы предка.

Сейчас в башне на Пяти углах находится мастерская художника и фотографа Сергея Сёмкина. Вера Врубель показала зрителям пространство, в котором он работает и, поднявшись по винтовой лесенке, обратила внимание на нестандартные «круглые иллюминаторы-окна».

