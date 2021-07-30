Заглянуть внутрь линейного корабля «Полтава» и увидеть, где спали, что ели и как жили моряки, смогут зрители нового выпуска образовательного сериала «Этажи Петербурга. Город растёт» от Лахта Центра. Видео появилось на YouTube-канале проекта.

Экскурсию провел капитан судна Максим Коршунов. Рассказывая о том, почему на верхней орудийной палубе «Полтавы» с 22 укомплектованными пушками борта окрашены в красный, капитан пояснил, что сделано это было из практических целей: с такого покрытия было легче отмывать кровь.

«По таким кораблям, как «Полтава», бессмысленно было стрелять ниже ватерлинии: зачем было топить корабль — очень дорогую вещь, когда можно было завладеть ресурсом? Тактика сводилась к тому, чтобы обездвижить корабль», — пояснил Коршунов. Он показал приспособления, которыми рвали паруса, крушили такелаж и обстреливали противника.

На камбузе в музее-корабле удивляют клетки для птиц — из-за того, что холодильников в петровские времена не было, мясо приходилось возить с собой «в живом виде». Так что, помимо команды из 350 человек, на борту были куры, козы и даже свиньи, — объяснили на «Полтаве».

Как видно на кадрах, в жилом помещении офицеров, помимо кроватей, стоят пушки, чтобы моряки могли с места включиться в бой и не тратить время. За шиком же на корабле стоит идти в Адмиральский салон: там посреди комнаты стоит резной стол с драгоценной посудой, неподалёку — деревянный комод, дальше — кровать.

«Обратите внимание, что она короткая, — акцентируют внимание зрителей на «Полтаве». — Дело в том, что в те времена было принято спать полусидя».

