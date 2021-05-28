Лахта Центр запустил серию видеоэкскурсий про «этажи Петербурга»: зрителям рассказывают, что находится в самых интересных зданиях города. Первый выпуск уже появился на YouTube, он посвящён Музею истории Петербурга в Петропавловской крепости.
В восьмиминутном ролике блогер и экскурсовод Павел Перец на макете в одном из залов объясняет, как жили петербуржцы в доходных домах и почему комнаты на верхних этажах снимать не было престижно. Проходя по залам, ведущий рассказывает об истории первого высотного «бизнес-центра» в городе — Дома Зингера на Невском — и о том, как в 1895 году по льду Невы начали ходить трамваи. Также Перец подробно объясняет, как именно на Дворцовой площади устанавливали Александровскую колонну и почему по значимости это событие можно сравнить с чемпионатом мира по футболу.
Следующую серию «Этажей Петербурга. Город растёт» на YouTube посвятят Комплексу защитных сооружений Петербурга, который помог городу «обуздать море и остановить счетчик разрушительных наводнений».
Показывая точки «подземные и заоблачные, исторические и типовые, легендарные и никому не известные», создатели собираются рассказать о «новаторском и непокорном характере Петербурга» и по-новому посмотреть на город «с головокружительной высоты Лахта Центра».
25 мая «Газпром» представил архитектурную концепцию нового небоскреба в Петербурге. Планируется возвести башню высотой в 703 метра.