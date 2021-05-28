Лахта Центр запустил серию видеоэкскурсий про «этажи Петербурга»: зрителям рассказывают, что находится в самых интересных зданиях города. Первый выпуск уже появился на YouTube, он посвящён Музею истории Петербурга в Петропавловской крепости.



В восьмиминутном ролике блогер и экскурсовод Павел Перец на макете в одном из залов объясняет, как жили петербуржцы в доходных домах и почему комнаты на верхних этажах снимать не было престижно. Проходя по залам, ведущий рассказывает об истории первого высотного «бизнес-центра» в городе — Дома Зингера на Невском — и о том, как в 1895 году по льду Невы начали ходить трамваи. Также Перец подробно объясняет, как именно на Дворцовой площади устанавливали Александровскую колонну и почему по значимости это событие можно сравнить с чемпионатом мира по футболу.