Петербуржцам показали, кто управляет струями фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» и как устроена водоподводящая система в парке, в новом выпуске экскурсионного сериала Лахта Центра «Этажи Петербурга. Город растёт». Ведущим ролика, появившегося на YouTube, стал мастер фонтанного дела ГМЗ Александр Корсаков. По словам специалиста, «каждая струйка», которую посетители видят в парке, бьёт в нужном направлении не сама по себе, а регулируется вручную. Мастера снижают и повышают напор воды в течение дня, ориентируются на погоду. Из-за того, что водная система работает по старинке, без какой-либо автоматизации и электрических насосов, делать это приходится интуитивно. Точно так же, вручную, специалисты каждый день придают нужный «наклон» струям в фонтане «Корзина» перед входом в Большой грот на нижней террасе — так, чтобы они «переплетались» в ажурный узор у бортиков.



Иногда не обходится без сложностей: вода в парк спускается по трубам с Ропшинских высот, не встречает препятствий, а потому в потоке легко может оказаться мелкая рыба.

«Вместо струи [в фонтане. — Прим. ред.] вы видите хвостик рыбы, — объяснил Корсаков. — Вы подходите, выкручиваете насадку, она на резьбе крепится, вынимаете рыбку. Она с удовольствием уплывает дальше по каскаду и попадает в Финский залив», — описал дальнейшее он.

За 14 минут, которые длится новый выпуск шоу, фонтанный мастер проходит по системе гротов и служебным помещениям, показывает трубы, по которым бежит вода, и объясняет, как работают «фонтаны-шутихи». По его словам, ни на одном из них также не установлена автоматизированная система: ответственные работники следят за происходящим и открывают воду, когда видят достаточное количество людей. Но это не происходит бездумно: мастера должны понимать, кто из посетителей хотел бы, чтобы его облили, а кто совсем не обрадуется мокрой одежде и забрызганным смартфонам в руках.