Что находится за закрытыми дверями служебных помещений на станциях метро, как выглядит эскалатор изнутри и каким образом работает петербургская дамба — об этом петербуржцам рассказали ведущие новых выпусков YouTube-шоу «Этажи Петербурга. Город растет», созданного при поддержке «Лахта Центра». Серии, посвящённые подземке и комплексу защитных сооружений, появились в Сети в июне. В выпуске «Петербург — не Атлантида. Как город победил наводнения» гид проекта «Петербург глазами инженера» Антон Жирнов отправился на комплекс защитных сооружений, чтобы показать зрителям, из чего состоят 11 дамб общей протяжённостью больше 23 километров, и снять, как работает система затворов.



В ролике экскурсовод показал судопропускное сооружение С-1 — именно через этот канал длиной 273 метра, а затем через специальные затворы проходят все корабли. В случае непогоды путь сразу закрывается. На полную его блокировку требуется 45 минут.

Вторая серия проекта «Этажи Петербурга» получила название «Мир под ногами. Как живет петербургское метро». Её ведущим стал историк Александр Попов. Вместе с сотрудниками подземки он зашёл в служебные помещения метрополитена: первой точкой на пути стали машинные отделения на станции «Спортивная», откуда можно увидеть механизм работы траволаторов и эскалаторов.

«Тут продумано все до мелочей. Каждый эскалатор оснащен огромным количеством датчиков, которые фиксируют все отклонения в работе», — поделился впечатлениями Попов. На камеру он показал цепи, которые приводят в движение всю систему.

Если пассажиры теряют вещи на подъёме и спуске, то предметы могут застрять на специальной площадке в машинной системе. Как рассказал старший мастер эскалаторной станции Дмитрий Николаев, однажды при осмотре сотрудники обнаружили серёжку, которую долгое время разыскивала одна из пассажирок.