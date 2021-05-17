Глава «Петергофа» Елена Кальницкая: передача фонтанного водовода городу может пройти уже в этом году

«Мы мечтаем и надеемся, что в ближайшее время, может быть прямо даже в юбилейный год, решится его (фонтанного водовода. — Прим. ред.) судьба, потому что сегодня у него нет единого хозяина, единого пользователя: он проходит по территории двух субъектов Федерации — по Петродворцовому району и по Ленинградской области, и только самая небольшая часть находится на территории музея-заповедника», — рассказала она.

Директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая 17 мая заявила на пресс-конференции о близящейся передаче водоподводящей системы Петергофа городу. Решения этой проблемы музей ждет уже много лет, а в 2021 году отмечает 300-летие водовода — ему даже посвятили традиционный весенний праздник фонтанов.

По словам Кальницкой, «город выступил с инициативой, чтобы водоподводящая система принадлежала Петербургу».



«Сейчас идет подготовка документов, уже прошло совещание в Смольном, и не одно, и мы к этому идем, — заверила она. — Наверное, это самый большой подарок, который может получить Петергоф: хотя эта система не на нашей территории, но она так нужна и важна нам! И тогда мы будем спокойны, что и строительство на территории области, которое пойдет вне зоны охраны (оно конечно пойдет, район должен развиваться), — все это будет поднадзорно, и люди не будут ни мыть машины в Старопетергофском канале как части водоподводящей системы, ни загорать и купаться, потому что это национальное достояние».



Напомним, проблеме бесхозности системы водоснабжения каналов Петергофа много лет. Еще в 2007 году система рек, ручьев и каналов, питающая фонтаны, чуть не стала бассейном для сброса сточных вод нового жилищного строительства рядом с деревней Низино. А в 2008 году правительство России издало распоряжение, в соответствии с которым фонтаны Петергофа и водоподводящие пути к ним, находящиеся в Ломоносовском районе Ленинградской области, должны были быть оформлены в общедолевую собственность РФ и Санкт-Петербурга. В 2012 году к вопросу подключилась Генеральная прокуратура РФ и обязала Росимущество разобраться с собственностью фонтанного комплекса.