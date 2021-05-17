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Праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев

Весенний праздник фонтанов (0+) в Нижнем парке Музея-заповедника «Петергоф» пройдёт 22 мая в 13:00. В этом году фестиваль посвящён 300-летию водоподводящей системы, снабжающей фонтанную систему водой.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Лозунгом праздника стала фраза Петра I: «…Воду привесть, дабы лилась». Так написал император в 1721 году, перечисляя то, что нужно сделать для создания Петергофа.

На Большом каскаде развернут театрализованное действие с участием артистов оперы и балета. Его героями станут сам Пётр, французский архитектор Леблон — автор первого, так и неосуществленного, «Водяного плана» парка, гидравлик-самоучка Туволков — именно он спроектировал трассу водовода, которая до сих пор действует в музее-заповеднике.

Пришедшие услышат слова состоявшего при дворе камер-юнкера Берхгольца, который восторженно писал об открытии Морского канала Петергофа, и цитаты французского посла Кампредона. Он оставил воспоминания об открытии первых петергофских строений.

Шоу завершится салютом над Большим Петергофским дворцом и пуском фонтана «Самсон».

Желающим посмотреть на происходящее нужно заранее онлайн или же на месте, в кассах, купить входные билеты в Нижний парк.

Гостей просят не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
22 мая в 13:00 - это не опечатка?
На белом небе буду высвечивать? :-)
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