Расти, свинка, большая и маленькая. Чем производители накормят россиян в 2021 году

Российское промпроизводство в октябре подскочило на
Небольшие изменения
В январе — октябре российская пищевая промышленность выпустила на
Из овощей Росстат дает картофель, производство которого за десять месяцев выросло на
При этом беды, казалось, ничто не предвещало. По данным исследования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по итогам 2020 года, в течение последних лет потребление россиянами огурцов и помидоров растет, чему способствует снижение реальных доходов. Оптовые ценовые индексы на эти овощи в прошлом году достигли пятилетних минимумов, в том числе из-за роста внутреннего производства. Институт прогнозировал, что в 2020 году прирост производства тепличных овощей в коммерческом секторе составит
Ни туда ни сюда
На уровне прошлого года осталось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных. За десять месяцев его объемы составили 2,5 млн тонн. Производство отдельных категорий мяса в октябре немного снизилось: свинины парной, остывшей или охлажденной на
Мясо — один из самых подорожавших в 2021 году продуктов. Основные причины — удорожание кормов и биодобавок, болезни животных и птиц.
Правительство почему-то решило помочь снизить цены на свинину и говядину, которые, по данным всё того же Росстата, за год подорожали всего на
Как объяснил «Фонтанке» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, причины роста цен на мясо кроются в закономерных рыночных процессах.
«За последние шесть лет продовольственная инфляция составила
Что касается стабилизации цен, глава ассоциации признает, что правительства России и других стран порой могут, а в критических ситуациях должны регулировать цены в отдельных отраслях, особенно там, где недостаточно конкуренции, и тем более — если есть монополисты, однако рынок сельхозпродукции для поступательного развития требует стабильных, понятных и долгосрочных правил игры. Нельзя постоянно и непредсказуемо реагировать на любые рыночные колебания, иначе ситуация становится непрогнозируемой, и инвестор не знает, что ему делать.
«Невозможно требовать от птицеводов держать цены, если одновременно правительство не может или не хочет повлиять на цены на аминокислоты, витамины, на упаковку, топливо», — комментирует эксперт договоренности по сдерживанию цен на птицу.
О том, насколько этот метод рабочий, отраслевики говорят так: зачем производителю сдерживать цены, если у него скупят всё, а потом пойдут докупать к соседу, который продает дороже. Или же предприниматель может схитрить: сделать условную компанию «Рога и копыта» и продать ей всё. Она-то Минсельхозу не давала никакого слова продавать дешевле. Кроме того, если нерыночная цена ведет к убыткам, предприниматели будут искать способ снизить затраты. Первым делом может пострадать качество и безопасность продукции. В ход пойдет старое доброе накачивание тушек водой.
Еще одно из возможных последствий — банкротство предприятий. Юшин называет решение о квотах и нулевой таможенной пошлине на свинину «абсолютно несвоевременным и неэффективным с точки зрения стимулирования и наращивания производства». При присоединении России к ВТО одна из последних битв на переговорах была именно за отечественный рынок свинины. И тогда правительство сумело отстоять интересы отрасли и экономики России — за эти годы производство свинины выросло почти на
Лидеры падения
К слову о регулируемых продуктах, за январь — октябрь в России произвели 3,5 млн т белого свекловичного сахара. Это сразу на
В конце 2020 года президент Владимир Путин удивился масштабам инфляции и дал указание чиновникам срочно стабилизировать цены на сахар. Если смотреть в лоб, у чиновников получилось. За последний год цены выросли всего на
«Результаты усиления госрегулирования, которые мы наблюдали с декабря прошлого года, — это очень умеренный рост посевных площадей сахарной свёклы в этом году. Они немного выросли, примерно на
Тем не менее в этом году производство будет примерно на уровне потребления, отмечает эксперт. К тому же в рамках ЕАЭС готовится решение о введении квоты на беспошлинный ввоз сахара в 2022 году. Так что, если вдруг сахара к июлю следующего года немного не хватит, страну накормят импортным. Но обольщаться не стоит, для России обсуждается квота на уровне 300 тыс. т, а производство сахара в сезоне 2021/2022 может составить около 5,5 млн т.
В одну корзину с сахаром в декабре 2020-го Путину положили подсолнечное масло. Цены на него тоже принялись регулировать в первых рядах. По итогу за десять месяцев рафинированного масла в стране произвели 1,8 млн т, что на
«За последний сезон стоимость основных видов растительных масел, производимых в России, — подсолнечного, рапсового, соевого — на мировом рынке сильно выросла. Если сравнивать летние месяцы 2020 с летом 2021, то выросла в 2 раза. Введенное властью регулирование рынка через ценовые соглашения, которые фиксировали отпускные цены на бутылку подсолнечного масла, не допустили такого скачка цен внутри страны. Безусловно, соглашение о ценах привело к потерям для отрасли, но благодаря поддержке Минсельхоза России, который предоставил подписавшим соглашение субсидии из расчета 10 рублей за каждый проданный ниже предельной цены литр масла, часть потерь компенсирована», — сообщил Мальцев «Фонтанке».
Он отметил, что введенный позже рыночный механизм — плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло — позволил отвязать внутренние цены на масло от мировых, но в долгосрочной перспективе мера неоптимальная. «Необходимо переходить к адресной поддержке потребителей. Несправедливо за счет средств производителей поддерживать всех без исключения, независимо от уровня дохода и возможностей. Если не ограничивать доходы переработчиков, и в следующем сезоне попытаться отказаться от экспортной пошлины на масло или хотя бы уменьшить ее до
Лидеры роста
Производство напитков за десять месяцев выросло на
«По данным Global Data, по итогам 2020 года общий объем потребления соковой продукции в России составил 2 280 000 литров. Данные текущего года говорят о том, что в 2021 году показатели останутся примерно на том же уровне, за первое полугодие 2021 года объем потребления соковой продукции зафиксирован на уровне около 1 100 000 литров. Вместе с тем производители как соковой продукции, так и безалкогольных напитков и упакованной воды могут наращивать производство, ожидая восстановления рынка после очередной волны пандемии или осваивая новые каналы сбыта и экспорта», — предположил президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков.
Что касается крепкого алкоголя, Росстат приводит данные Росалкогольрегулирования только за октябрь. Год к году производство коньяка выросло на
Да и цены на напитки достаточно стабильны. Как следует из данных Росстата, отечественный коньяк в октябре месяц к месяцу подорожал на
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»