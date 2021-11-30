Расти, свинка, большая и маленькая. Чем производители накормят россиян в 2021 году

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Российское промпроизводство в октябре подскочило на 7,1 % в сравнении с прошлым годом и на 1,8 % к допандемийному времени. Росстат зафиксировал рост во всех четырех секторах экономики, правда, в обрабатывающей промышленности показатели самые скромные. Рост фармы на треть и производства транспорта на 18,7 % к прошлому октябрю дополняют скромные 6,3 % пищевки, хотя по отдельным категориям продуктов изменения более существенные. Так, производство напитков выросло на 13,6 % , а сахара и подсолнечного масла сократилось на 11–17 % . «Фонтанка» разобралась, с чем это связано и пойдут ли вверх цены на дефицитные товары.



Небольшие изменения

В январе — октябре российская пищевая промышленность выпустила на 2,1 % продукции больше, чем год назад. Рост небольшой, но для общей цифры неплохо. По отдельным категориям продуктов Росстат тоже фиксирует небольшие изменения. Так, муки произведено на 4 % меньше (6,7 млн т на конец октября), хлебобулочных изделий — на 3,3 % (4,3 млн т), мороженой рыбы — на 3,1 % (2,5 млн т), сливочного масла — на 2,3 % (229 тыс. т), молока на 0,6 % больше (4,6 млн т), а сыров — на 4,8 % (499 тыс. т).

Из овощей Росстат дает картофель, производство которого за десять месяцев выросло на 9,3 % и составило 311 тыс. т, и, кроме него, консервированные овощи и грибы, которых выпустили 1,2 млрд условных банок, что на 2,5 % ниже, чем в прошлом году. Интереснее было бы увидеть данные по отечественным огурцам и помидорам, которые в сентябре — октябре вместо традиционного снижения аномально росли в цене. Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил СМИ, что причина в отставании по сбору урожая и нехватке рабочих рук.



При этом беды, казалось, ничто не предвещало. По данным исследования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по итогам 2020 года, в течение последних лет потребление россиянами огурцов и помидоров растет, чему способствует снижение реальных доходов. Оптовые ценовые индексы на эти овощи в прошлом году достигли пятилетних минимумов, в том числе из-за роста внутреннего производства. Институт прогнозировал, что в 2020 году прирост производства тепличных овощей в коммерческом секторе составит 8,9 % . На рынке высока доля импорта, но предполагалось, что доля производства помидоров в общем объеме достигнет рекордных 42 %, или 609 тыс. т.

Ни туда ни сюда

На уровне прошлого года осталось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных. За десять месяцев его объемы составили 2,5 млн тонн. Производство отдельных категорий мяса в октябре немного снизилось: свинины парной, остывшей или охлажденной на 1 % , охлажденного мяса птицы — на 1,7 % . При этом растут объемы переработки (вареных колбас выпустили на 4 % больше, мясных полуфабрикатов — на 4,2 % ), а производство говядины и телятины подскочило сразу на 14 % .



Мясо — один из самых подорожавших в 2021 году продуктов. Основные причины — удорожание кормов и биодобавок, болезни животных и птиц.

Правительство почему-то решило помочь снизить цены на свинину и говядину, которые, по данным всё того же Росстата, за год подорожали всего на 16,5 % и 15 % соответственно. Хотя, для сравнения, куриное мясо за тот же период выросло в рознице на 30,6 % . Цены на птицу тоже пытаются регулировать, но не через беспошлинный импорт, а путем договоренностей о поддержании стабильных отпускных цен.



Как объяснил «Фонтанке» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, причины роста цен на мясо кроются в закономерных рыночных процессах.

«За последние шесть лет продовольственная инфляция составила 41,3 % . При этом мясо даже с учетом заметного роста цен в этом году подорожало с 2015 года заметно меньше. Например, потребительские цены на свинину, по данным Росстата, за этот период подросли на 13–16 % , на говядину — приблизительно на 25 % , птица примерно так же. Одна из причин роста цен на мясо птицы — то, что предыдущие три года они оставались на прежнем уровне в условиях постоянного роста себестоимости. У бройлерных компаний не было особого стимула увеличивать производство, оно начало стагнировать, и, как только в начале этого года мы столкнулись с проблемой птичьего гриппа, производство мяса птицы в первом квартале драматически упало — на 6,5 % , конечно же, возник дефицит предложения на фоне высокого спроса на этот доступный продукт», — отмечает эксперт. По его прогнозу, к концу года объемы производства всех видов мяса должны выйти примерно на уровень 2020 года. Возможно, с несущественным плюсом или минусом.



Что касается стабилизации цен, глава ассоциации признает, что правительства России и других стран порой могут, а в критических ситуациях должны регулировать цены в отдельных отраслях, особенно там, где недостаточно конкуренции, и тем более — если есть монополисты, однако рынок сельхозпродукции для поступательного развития требует стабильных, понятных и долгосрочных правил игры. Нельзя постоянно и непредсказуемо реагировать на любые рыночные колебания, иначе ситуация становится непрогнозируемой, и инвестор не знает, что ему делать.

«Невозможно требовать от птицеводов держать цены, если одновременно правительство не может или не хочет повлиять на цены на аминокислоты, витамины, на упаковку, топливо», — комментирует эксперт договоренности по сдерживанию цен на птицу.

О том, насколько этот метод рабочий, отраслевики говорят так: зачем производителю сдерживать цены, если у него скупят всё, а потом пойдут докупать к соседу, который продает дороже. Или же предприниматель может схитрить: сделать условную компанию «Рога и копыта» и продать ей всё. Она-то Минсельхозу не давала никакого слова продавать дешевле. Кроме того, если нерыночная цена ведет к убыткам, предприниматели будут искать способ снизить затраты. Первым делом может пострадать качество и безопасность продукции. В ход пойдет старое доброе накачивание тушек водой.



Еще одно из возможных последствий — банкротство предприятий. Юшин называет решение о квотах и нулевой таможенной пошлине на свинину «абсолютно несвоевременным и неэффективным с точки зрения стимулирования и наращивания производства». При присоединении России к ВТО одна из последних битв на переговорах была именно за отечественный рынок свинины. И тогда правительство сумело отстоять интересы отрасли и экономики России — за эти годы производство свинины выросло почти на 50 % . Продукции российских свинокомплексов, которые и так могут полностью обеспечить рынок, за исключением малой доли, которая сейчас приходится на ввоз со ставкой пошлины 25 % , теперь придется конкурировать с импортной, притом что условия производства у нас и в той же Бразилии очень разные, добавил эксперт.

Лидеры падения

К слову о регулируемых продуктах, за январь — октябрь в России произвели 3,5 млн т белого свекловичного сахара. Это сразу на 11,5 % меньше, чем в прошлом году, который и так был несладким.

В конце 2020 года президент Владимир Путин удивился масштабам инфляции и дал указание чиновникам срочно стабилизировать цены на сахар. Если смотреть в лоб, у чиновников получилось. За последний год цены выросли всего на 4,5 % , что даже ниже нынешней годовой инфляции. Чего это стоило отрасли, игроки рынка еще подсчитывают.



«Результаты усиления госрегулирования, которые мы наблюдали с декабря прошлого года, — это очень умеренный рост посевных площадей сахарной свёклы в этом году. Они немного выросли, примерно на 8 % , и не во всех регионах. Без регулирования могли бы вырасти больше — на 10–15 % , — говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. — Если государство не будет настаивать на низких ценах и не зарегулирует сектор, то весной 2022 года посевные площади свёклы вырастут побольше, а хозяйства не будут экономить на подорожавших удобрениях, средствах защиты растений и прочем. В противном случае, если государству понравятся игры в низкие цены, можно увидеть снижение посевов и продуктивности производства, сбора сахара с 1 га. Стратегически важно производить больше, чтобы производство было стабильно выше потребления и мы экспортировали излишки».

Тем не менее в этом году производство будет примерно на уровне потребления, отмечает эксперт. К тому же в рамках ЕАЭС готовится решение о введении квоты на беспошлинный ввоз сахара в 2022 году. Так что, если вдруг сахара к июлю следующего года немного не хватит, страну накормят импортным. Но обольщаться не стоит, для России обсуждается квота на уровне 300 тыс. т, а производство сахара в сезоне 2021/2022 может составить около 5,5 млн т.



В одну корзину с сахаром в декабре 2020-го Путину положили подсолнечное масло. Цены на него тоже принялись регулировать в первых рядах. По итогу за десять месяцев рафинированного масла в стране произвели 1,8 млн т, что на 15 % меньше, чем год назад, нерафинированного — 4 млн т, что меньше на 17,9 % . Цены тоже не радуют, здесь, по Росстату, за последний год плюс 12,5 % . Как ранее говорил журналистам исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, производство традиционно снижается с апреля по август и растет с сентября. Вот только и Росстат сравнивает с аналогичным периодом прошлого года.

«За последний сезон стоимость основных видов растительных масел, производимых в России, — подсолнечного, рапсового, соевого — на мировом рынке сильно выросла. Если сравнивать летние месяцы 2020 с летом 2021, то выросла в 2 раза. Введенное властью регулирование рынка через ценовые соглашения, которые фиксировали отпускные цены на бутылку подсолнечного масла, не допустили такого скачка цен внутри страны. Безусловно, соглашение о ценах привело к потерям для отрасли, но благодаря поддержке Минсельхоза России, который предоставил подписавшим соглашение субсидии из расчета 10 рублей за каждый проданный ниже предельной цены литр масла, часть потерь компенсирована», — сообщил Мальцев «Фонтанке».

Он отметил, что введенный позже рыночный механизм — плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло — позволил отвязать внутренние цены на масло от мировых, но в долгосрочной перспективе мера неоптимальная. «Необходимо переходить к адресной поддержке потребителей. Несправедливо за счет средств производителей поддерживать всех без исключения, независимо от уровня дохода и возможностей. Если не ограничивать доходы переработчиков, и в следующем сезоне попытаться отказаться от экспортной пошлины на масло или хотя бы уменьшить ее до 30 % , это простимулирует предприятия наращивать объемы производства подсолнечника, инвестировать в новые проекты, создавать рабочие места, и тем самым способствовать росту доходов населения», — добавил эксперт.

Лидеры роста

Производство напитков за десять месяцев выросло на 7,9 % . Разлито 689 млн декалитров пива, что на 2,5 % больше, чем в прошлом году, 14,5 млрд полулитров питьевой воды, включая природную минеральную, что на 10,1 % больше. Особенно розлив минералки вырос в октябре — на 23 % . Почти на столько же ( +20,8 %) в январе — октябре вырос розлив соков из фруктов и овощей, до 1,1 млрд условных банок.

«По данным Global Data, по итогам 2020 года общий объем потребления соковой продукции в России составил 2 280 000 литров. Данные текущего года говорят о том, что в 2021 году показатели останутся примерно на том же уровне, за первое полугодие 2021 года объем потребления соковой продукции зафиксирован на уровне около 1 100 000 литров. Вместе с тем производители как соковой продукции, так и безалкогольных напитков и упакованной воды могут наращивать производство, ожидая восстановления рынка после очередной волны пандемии или осваивая новые каналы сбыта и экспорта», — предположил президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков.

Что касается крепкого алкоголя, Росстат приводит данные Росалкогольрегулирования только за октябрь. Год к году производство коньяка выросло на 9,6 % (до 876 тыс. декалитров), водки — на 11,5 % (до 7,7 млн декалитров). Подкачали только вина. Их выпуск сократился на 20,9 % , до 2,5 млн декалитров. Виноградари жаловались на неурожаи.



Да и цены на напитки достаточно стабильны. Как следует из данных Росстата, отечественный коньяк в октябре месяц к месяцу подорожал на 0,2 % , пиво зарубежных торговых марок — на 1,3 % , а отечественных — на 2,1 % . Где-то между ними затесалась подорожавшая на 2 % за год водка. Фруктовые соки выросли в цене на 4,8 % . К показателям годовой инфляции приближаются лишь виноградные вина крепостью до 14 % , 20 % и отечественное игристое — цены на всё выросли примерно на 7 % . Больше всех из напитков подорожала, как ни странно, минеральная вода — на 8,1 % , но и это по сегодняшним меркам не криминал.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

