Цены на птицу снова загоняют в рамки. Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации

«Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — сказано в сообщении министерства по итогам совещания 27 сентября у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, где обсуждалась ситуация в отрасли птицеводства.

Минсельхоз договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года. Ведомство попросит Минпромторг установить ценовой коридор для этих продуктов.

Министр напомнил, что в 2021 году объемы производства снизились из-за ряда факторов, в первую очередь из-за проблем с импортом инкубационных яиц и неблагоприятной эпизоотической обстановки в части субъектов. Чтобы поддержать производителей, ведомство ввело комплекс мер, который, по оценке Минсельхоза, к середине лета позволил стабилизировать рынок и практически восстановить объемы выпуска продукции.



«В настоящее время Правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен», — отметили в ведомстве.



В августе 2021 года мясо и птица выбились в лидеры по инфляции среди продуктов питания. В Минсельхозе объяснили это «периодом шашлыков» и пообещали снижение цен уже осенью. Участники рынка уверены в обратном: мясо в рознице еще будет дорожать вслед за оптовым звеном.

