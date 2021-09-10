«Скоро говядина станет деликатесом». Почему мясо в России дорожает рекордными темпами

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Главными причинами увеличения стоимости стало резкое подорожание зерна, которое идет на корм животным, а также несколько эпидемий, которые привели к снижению поголовья и ограничению импорта. Потребители уже отреагировали и, чтобы снизить личную инфляцию, начали сокращать потребление мясных продуктов. Рост цен в опте остановился. Но теперь подорожавшее сырье продолжает давить на колбасу: производители предупредили ретейлеров о росте цен на 10–15 %.

Мясо и птица стали лидерами по инфляции среди продуктов питания в августе 2021 года. Как следует из данных Росстата, опубликованных 8 сентября, в среднем они подорожали на 1,45 %. Заметнее всего выросли цены на свинину (на 2,5 %), печень говяжью (на 2,1 %), говядину (на 1,6 %), мясной фарш (на 1,3 %), мясные консервы (на 1,1 %), кулинарные изделия из птицы (на 0,9 %), баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли (на 0,8 %).



Рост цен с начала года тоже впечатляет — в среднем на 11,2 %. Мясо курицы сейчас обойдется потребителю на 16,44 % дороже, чем в начале года, свинина — на 11,3 %, говядина — на 8,8 %, отмечает Росстат. Стоимость продуктов переработки пока растет не так быстро, но и она не стоит на месте: сосиски выросли в цене почти на 6 %, полукопченая и варено-копченая колбаса — почти на 5 %.

Большие темпы инфляции только у овощей: морковь с начала года подорожала на 43 %, капуста — на 90 %, картофель — на 27 %. Но в августе эти продукты наконец стали дешеветь.

Подорожание мяса заметно бьет по расходам потребителей. По данным исследования международной консалтинговой компании GFK, на эту категорию приходится 13 % всех трат российских домохозяйств на продукты питания и товары первой необходимости. Мясные блюда уже реже появляются на столе россиян. Расходы в деньгах за год выросли на 3 %, тогда как потребление в натуральном объеме снизилось также на 3 %, следует из презентации доклада GFK на форуме «Агрорусь».



Августовский рывок цен на мясо прокомментировали в Минсельхозе. В ведомстве считают, что он объясняется «периодом шашлыков». «В настоящее наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы», — цитирует «Интерфакс» заявление Минсельхоза. С наступлением осени спрос на мясо пойдет вниз, что будет способствовать дальнейшему снижению цен, уверены в ведомстве.

Участники рынка с такой трактовкой не согласны. «Разумеется, летом свиная шея, которая идет на шашлык, выросла в цене больше, чем другие виды мяса. Но в списке причин подорожания это 99-я», — говорит категорийный менеджер по мясной продукции сети «Реалъ» Михаил Лобзов.

Стоимость мяса на полке растёт вслед за подорожанием в оптовом звене. Так, с начала 2021 года биржевые цены на курицу увеличились на 18 % (на 35 % по сравнению с прошлым сентябрем), на свинину — на 20 % (40 % по сравнению с прошлым сентябрем), на говядину — на 11 % (на 17 % по сравнению с прошлым сентябрем), подсчитали в «Реалъ».



Производители объясняют такую динамику сочетанием нескольких негативных факторов. «В течение года цены на мясную продукцию в России находились под влиянием роста себестоимости производства, вызванного увеличением стоимости кормокомпонентов, ветеринарных препаратов и упаковочных материалов», — рассказали «Фонтанке» в группе «Черкизово», одном из крупнейших игроков мясного рынка.

Подорожание зерна привело к тому, что стоимость комбикорма летом 2021 года оказалась на 25 % выше, чем годом ранее. Из-за увеличения цен на металл выросла стоимость оборудования и техники, ранее рассказывал «Фонтанке» президент Ассоциации сельскохозяйственных работников Ленинградской области Михаил Шконда.

Инфляцию также разгоняли эпидемии. К примеру, в подорожании свинины виноваты вспышки африканской чумы свиней в Тверской, Курской, Тамбовской, Псковской и Воронежской областях, из-за которых производителям пришлось уничтожить с начала года 700 тыс. голов. По данным Национального союза свиноводов, живая свинина за год подорожала на 26,08 %, полутуши — на 33,79 %, окорок — на 34,35 %. Это является абсолютным рекордом за последние 10 лет.



Цены на курятину взвинтил птичий грипп. Эпидемия в конце 2020-го — начале 2021 года разразилась не только в России, но и в Европе, которая является основным поставщиком инкубационного яйца. В итоге в первом полугодии 2021 года производство мяса птицы в России снизилось на 2,44 %.

Цены на отечественном рынке дополнительно разогнал Китай. Поднебесная пытается стремительно нарастить производство своей птицы и вытеснить импорт. Это привело к дополнительному дефициту родительского стада и инкубационного яйца на мировом рынке и к резкому увеличению потребления кормов и, значит, их подорожанию, объяснял «Российской газете» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Не все благополучно и с говядиной. Собственное производство не обеспечивает всю потребность россиян. Основными импортерами выступают Белоруссия, Парагвай и Бразилия. В последние несколько лет продукция дорожала из-за курсовой разницы, а также ограничения поставок из Белоруссии. К началу 2021 года цена за килограмм бескостного мяса в рознице превысила планку в 500 рублей, что оказалось в 3,5 раза дороже курицы. «Такими темпами говядина скоро станет деликатесом», — комментирует Михаил Лобзов.



На это наложился сезонный фактор. «В летний период происходит снижение производства из-за снижения веса животных, роста спроса на красное мясо и мясо для жарки на гриле», — отметили в «Черкизово», развивая мысль Минсельхоза. Не поехавшие за границу россияне также поддержали высокий внутренний спрос. А вот производители столкнулись с нехваткой кадров и были вынуждены поднимать зарплату.

Розница пока не в полной мере отыграла повышение оптовых цен: подорожание сдерживает конкуренция между сетями и ограниченность покупательской способности. На некоторые виды мяса сети держат нулевую наценку. «Стараемся повышать цены меньше, чем поставщик. Но никто не будет себе в убыток постоянно работать», — отмечает Михаил Лобзов.

Пока рост цен в опте на свинину остановился. Но оснований считать, что они будут падать, нет. По говядине есть предпосылки для дальнейшего роста: Китай перестал закупать бразильскую говядину из-за коровьего бешенства и может переключиться на белорусскую продукцию. Россия, которая, в свою очередь, также ограничила ввоз из Бразилии, может столкнуться с дефицитом.



Производители настроены более оптимистично. В первую неделю сентября цены в опте на свинину чуть снизились, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Национального союза свиноводов. Но в ассоциации признают, что в прошлые годы в это время стоимость продукции падала сильнее.

Введение с июня плавающей экспортной пошлины на пшеницу и позитивные прогнозы по урожаю в России (ожидается выше среднего за пять лет, но ниже прошлогоднего) стабилизировали цены на зерновые корма, сообщили в «Черкизово». Сезонные факторы исчезнут с наступлением осени, но высокая стоимость производства будет по-прежнему влиять на отпускные цены, добавили в пресс-службе.

Но уже случившееся подорожание сырого мяса будет и дальше давить на другие мясные изделия. По информации «Фонтанки», в течение лета ряд колбасных производителей (к примеру, «Останкино», «МитСтар», «Ломоносовский мясокомбинат») прислали розничным сетям уведомления о предстоящем повышении цен на 10–15 %. Помимо мяса дорожают пищевые добавки, оболочка и упаковка, растет стоимость топлива и тарифы, напоминают они. По словам опрошенных «Фонтанкой» ретейлеров, пока новые цены они не приняли и переговоры продолжаются.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

