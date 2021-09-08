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Минсельхоз обвинил «период шашлыков» в подорожании мяса

В Минсельхозе считают, что повышение отпускных цен на мясо в России в августе объясняется «периодом шашлыков». Как пишет 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства, чиновники ожидают, что после завершения сезона цены пойдут вниз.

В Минсельхозе уточнили, что, по их данным, в августе стоимость килограмма парной свинины выросла на 0,7%, говядины — на 0,8%, мяса кур — на 1%, баранины — снизилась на 0,8%.

«В настоящее наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен», — подчеркнули в Минсельхозе.

Напомним, ранее Росстат зафиксировал рекордную за пять лет инфляцию в России.

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Комментарии (7)

Свободу Лёхе!
Минсельхоз изображает.. - Рынок?) Забавно.. Был, помнится, в борьбе приём, на удушение..) В Вольной, по-моему такого не было официально..) Скорей всего, - себя они задушат.. сами! )
Иван 2пырьев
ну офигели потребители, потребляют и потребляют
Самое правильное - обложить налогом на роскошь покупателей свинины, как сверхбогатых
Жора__
Долго думали?
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