Минсельхоз обвинил «период шашлыков» в подорожании мяса

В Минсельхозе считают, что повышение отпускных цен на мясо в России в августе объясняется «периодом шашлыков». Как пишет 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства, чиновники ожидают, что после завершения сезона цены пойдут вниз.



В Минсельхозе уточнили, что, по их данным, в августе стоимость килограмма парной свинины выросла на 0,7%, говядины — на 0,8%, мяса кур — на 1%, баранины — снизилась на 0,8%.



«В настоящее наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен», — подчеркнули в Минсельхозе.

