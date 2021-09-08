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Инфляция в России поставила пятилетний рекорд

Годовая инфляция в России по итогам августа составила 6,7%. Об этом 8 сентября сообщили в Росстате.

РБК обращает внимание, что это новое максимальное значение за последние пять лет. Выше инфляция была только в августе 2016-го — 6,9%. По сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,2%. В целом продовольственные товары (в том числе, алкоголь) подорожали на 7,7% к августу прошлого года, непродовольственные — на 7,9%. Услуги выросли в цене меньше — на 3,8%.

Больше всего за год подорожали сахар (+38,2% к августу прошлого года), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%).

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что президент держит ситуацию с инфляцией «под личным контролем», и к концу года она должна снизиться.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Кто им верит, интересно ....
Porthiriy
это цветочки, вот к весне 2022-го инфляция станет уже "космической" , из-за нехватки и подорожания мировых цен на продовольствие, все доступные ресурсы, доступные к продаже на рынки Европы будут за дорого реализованы. Отечественному гражданину нужно будет приспособиться не к уровню мировых цен, а к уровню отечественных спекулянтов, которые взвинтят в разы остатки собранного урожая 2021-го.
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