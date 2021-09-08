Инфляция в России поставила пятилетний рекорд

Годовая инфляция в России по итогам августа составила 6,7%. Об этом 8 сентября сообщили в Росстате.



РБК обращает внимание, что это новое максимальное значение за последние пять лет. Выше инфляция была только в августе 2016-го — 6,9%. По сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,2%. В целом продовольственные товары (в том числе, алкоголь) подорожали на 7,7% к августу прошлого года, непродовольственные — на 7,9%. Услуги выросли в цене меньше — на 3,8%.



Больше всего за год подорожали сахар (+38,2% к августу прошлого года), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%).

