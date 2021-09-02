«Эту тему президент держит под постоянным личным контролем». Песков уверяет, что инфляция замедлится, а виноват Запад

1 сентября Росстат сообщил, что потребительские цены в России выросли на 0,09% за неделю. Неделей ранее рост составил 0,1%. При этом по оценке Минэкономики, в годовом выражении инфляция составила 6,79%. В прошлый раз такие темпы инфляции фиксировались пять лет назад.

Однако, по словам Дмитрия Пескова, есть основания полагать, что инфляция вернется к целевым показателям Центробанка в 4%.

«Действительно, в силу целого ряда причин, связанных с кризисными условиями, инфляция выросла. Но вместе с тем есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые принимают Центробанк и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Владимира Путина. — Цены растут во всем мире, долларовая динамика очень высокая, и европейцы вкинули в экономику триллионы евро, и американцы вкинули триллионы. Это все не может не иметь последствий. Мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но, еще раз повторяю, контрмеры, которыми занимаются правительство и мегарегулятор, позволяют нам быть уверенными, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить».

О роли Запада в разгоне инфляции ещё в июле говорил сам Владимир Путин.

«Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15%. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», — высказался президент 27 июля на совещании по экономике.