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Минсельхоз рассказал, как поддержит производителей во время «заморозки» цен на мясо птиц и яйца

Минсельхоз рассказал, на какую поддержку от государства могут рассчитывать производители птицеводческой продукции. Крупнейшие представители отрасли на совещании в ведомстве 2 марта договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птиц.

Как сообщают в пресс-службе министерства, чиновники рассказали о планах ввести новые механизмы поддержки производителей: увеличить лимит по льготным краткосрочным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей на одно предприятие и продлить льготные инвесткредиты на срок до 12 лет заемщикам, пострадавшим от птичьего гриппа.

Также сейчас обсуждается повышение ставки ввозной таможенной пошлины на яйца с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%, возмещение затрат на строительство и модернизацию производственных объектов с 2022 года. Для предприятий, не повышающих отпускные цены, до 1 октября могут ввести возможность компенсировать часть затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

Рост цен на яйца и мясо птиц в Минсельхозе объясняют удорожанием кормов, снижением производства из-за распространения птичьего гриппа и сокращением поставок импортных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах Евросоюза. При этом правительство ввело меры по регулированию цен, в том числе на корма для птиц — квоты и пошлины на вывоз зерновых и масличных культур.

«Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Производители договорились в течение двух месяцев не повышать отпускные цены на «социально значимую птицеводческую продукцию». По их словам, решение было «абсолютно добровольным».

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Комментарии (2)

Papsik
Цены на мороженые Яйца и протухшую птицу!
altnec
Ребрендинг неуязвимого сообщества "Конкорд", потравившего уже много-много детей, налицо.
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