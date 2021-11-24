Российское промпроизводство в октябре выросло на 7,1%. Почти на треть вырос выпуск сывороток и вакцин

Индекс промышленного производства в России в октябре вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого «коронавирусного» года. Такие данные в среду, 24 ноября, публикует Росстат.
За январь — октябрь в сравнении с аналогичным периодом 2020 года российское производство в целом выросло на 5%. В январе — сентябре рост составлял 4,8%.
Производство лекарств в октябре составило 50,8 млрд рублей, что на 30% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 11,6% больше, чем в сентябре. «Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз, что на 31,4% больше, чем в октябре 2020 года, и на 21,4% больше, чем в сентябре текущего года», — отмечают в Росстате.
Помимо этого объем полиграфической деятельности и копирования носителей информации вырос на 14,2%, производство напитков — на 13,6%, кокса и нефтепродуктов — на 11,9%, бумаги — на 9,4%, добыча угля — на 9,1%, нефти и природного газа — на 8,9%. Больше всего сократилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 15,8%, а также выпуск компьютеров — на 12,6%.
Всего за январь — октябрь 2021 года в России добыли 354 млн тонн угля, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 434 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1% превышает прошлогодний уровень. Производство автомобильного бензина выросло на 5%, до 33 млн тонн, дизельного топлива — на 2,15, до 66,1 млн тонн, выпуск легковых автомобилей — на 13,1%, до 1,1 млн штук.
За тот же период сократилось на 2,9% производство мяса и субпродуктов домашней птицы (3,9 млн тонн) и на 17,9% изготовление подсолнечного масла и его нерафинированных фракций (4 млн тонн).