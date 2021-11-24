Российское промпроизводство в октябре выросло на 7,1%. Почти на треть вырос выпуск сывороток и вакцин

Индекс промышленного производства в России в октябре вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого «коронавирусного» года. Такие данные в среду, 24 ноября, публикует Росстат.



За январь — октябрь в сравнении с аналогичным периодом 2020 года российское производство в целом выросло на 5%. В январе — сентябре рост составлял 4,8%.



Производство лекарств в октябре составило 50,8 млрд рублей, что на 30% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 11,6% больше, чем в сентябре. «Сывороток и вакцин изготовлено 1,3 млрд доз, что на 31,4% больше, чем в октябре 2020 года, и на 21,4% больше, чем в сентябре текущего года», — отмечают в Росстате.

