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В России введут квоты на ввоз замороженной говядины и свинины

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле профильной правительственной комиссии поддержала предложение Минсельхоза о введении квот на импорт замороженной говядины и свинины в 2022 году. Об этом 10 ноября сообщается на сайте Минэкономразвития.

От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году планируется освободить замороженную говядину в объеме 200 тыс. тонн. Квота на импорт замороженной свинины будет действовать с 1 января по 31 июня в объеме не более 100 тыс. тонн. При этом условием для применения льготы будет ввоз с целью переработки мяса на территории России. Это временная мера, которая поможет сохранить стабильные цены на социально значимые продукты, считают в Минсельхозе.

Отмечается, что, по данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном уровне за пять лет. В августе потребительская цена бескостной говядины составила 548,5 рублей за килограмм, выросла на 9,5% к аналогичному месяцу прошлого года и на 7,2% к январю. Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему мясо в России дорожает рекордными темпами. В МЭР подчеркивают, что это общемировая тенденция.

При этом, как выяснила «Фонтанка», рассмотрев данные Росстата, в Петербурге с начала года сильнее подорожали другие виды мяса. Цена баранины выросла на 19%, а курицы — на 23%. За тот же период говядина прибавила 11%, свинина — 15%.

Также подкомиссия одобрила включение отдельных видов магнитно-резонансных томографов и систем магнитно-резонансной томографии в перечень товаров, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не требуется представление специальной лицензии или разрешения. Инициативы будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию.

Помимо этого, одобрено предложение Минфина ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 января по 30 июня 2022 года. Драгметаллы используются в работе предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолётостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей.

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Комментарии (6)

***_555
Мираторг так задрал цены, что дешевле импортировать.
Zdobsi
Везите французскую мороженую ветчину! Срочно! Как в 90-е. Очень приличная была.
Мда... 30 лет у руля партия, а итог весьма понятный...
Как в том анекдоте: Мужики смотрят по телевизору выступление сьезда КПСС. Один и говорит:
-Пусть Генеральный Секретарь выступит по раку!
-Зачем?
-Выступил по молоку-молока не стало, выступил по мясу-мяса не стало....

Кстати, в СПб открывают завод по производству соевых сосисок. Все, как по-писаному происходит.
vader
Вот это да...
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