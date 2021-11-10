В России введут квоты на ввоз замороженной говядины и свинины

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле профильной правительственной комиссии поддержала предложение Минсельхоза о введении квот на импорт замороженной говядины и свинины в 2022 году. Об этом 10 ноября сообщается на сайте Минэкономразвития.



От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году планируется освободить замороженную говядину в объеме 200 тыс. тонн. Квота на импорт замороженной свинины будет действовать с 1 января по 31 июня в объеме не более 100 тыс. тонн. При этом условием для применения льготы будет ввоз с целью переработки мяса на территории России. Это временная мера, которая поможет сохранить стабильные цены на социально значимые продукты, считают в Минсельхозе.

