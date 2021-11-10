В России введут квоты на ввоз замороженной говядины и свинины

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле профильной правительственной комиссии поддержала предложение Минсельхоза о введении квот на импорт замороженной говядины и свинины в 2022 году. Об этом 10 ноября сообщается на сайте Минэкономразвития.
От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году планируется освободить замороженную говядину в объеме 200 тыс. тонн. Квота на импорт замороженной свинины будет действовать с 1 января по 31 июня в объеме не более 100 тыс. тонн. При этом условием для применения льготы будет ввоз с целью переработки мяса на территории России. Это временная мера, которая поможет сохранить стабильные цены на социально значимые продукты, считают в Минсельхозе.
Отмечается, что, по данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном уровне за пять лет. В августе потребительская цена бескостной говядины составила 548,5 рублей за килограмм, выросла на 9,5% к аналогичному месяцу прошлого года и на 7,2% к январю. Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему мясо в России дорожает рекордными темпами. В МЭР подчеркивают, что это общемировая тенденция.
При этом, как выяснила «Фонтанка», рассмотрев данные Росстата, в Петербурге с начала года сильнее подорожали другие виды мяса. Цена баранины выросла на 19%, а курицы — на 23%. За тот же период говядина прибавила 11%, свинина — 15%.
Также подкомиссия одобрила включение отдельных видов магнитно-резонансных томографов и систем магнитно-резонансной томографии в перечень товаров, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не требуется представление специальной лицензии или разрешения. Инициативы будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию.
Помимо этого, одобрено предложение Минфина ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 января по 30 июня 2022 года. Драгметаллы используются в работе предприятий военно-промышленного комплекса, электроники, гражданского самолётостроения, автомобильной, нефтехимической, ювелирной промышленности и многих других отраслей.