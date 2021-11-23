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Время переставлять мебель. Спасти ЕГЭ от Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой отменить ЕГЭ. Говорил он со свойственной его положению уверенностью в голосе. И было видно, что «возрождение лучшей в мире советской школы образования» для него не пустые слова.

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Дилемма «Старое против нового» равна по возрасту человечеству. Очевидно, что масса народу в Древних Афинах плевалась на Лицей Аристотеля и мечтала вернуть все, как было при Платоне. «Она была лучшей в мире, это все признавали» — так мог сказать и какой-нибудь Ксенократ про академию своего учителя, и вот теперь Александр Бастрыкин — про школу своей юности.

С этом, конечно, спорить глупо.

Доказывать немолодому уже человеку, что в дни его молодости деревья не были зеленее, девушки не красивее, а родина меньше заботилась о нем, — это просто свинство какое-то и откровенный эйджизм.

Но давайте будем честными хотя бы сами с собой. Советская школа образования — это именно та среда, из которой вышли не только Капица и Лихачев, но и миллионы тех, кто потом заряжал воду у телевизора от Чумака и нес последнее в пирамиды Мавроди. Ведь главное свойство советской школы (и высшей, и средней) — в создании единообразной массы советского народа, готового встать на защиту родины и партии (без всякой иронии). Круговая порука, переучивание левшей, бойкоты и порицание «стукачества» — это оттуда. Нет смысла оценивать, хорошо это или плохо. Но просто давайте смотреть на вещи объективно.

Большинство выдающихся успехов советской средней школы — плоды пары десятков спецшкол со строгим отбором детей, включавшим элемент блата. А основная масса выпускников советской школы парадоксальным образом голосовала одновременно за Ельцина и против развала СССР на знаковом референдуме, терпеливо ждала месяцами копеечной зарплаты, понятия не имела, что за зверь такой чеченские авизо, а суть дефолта ГКО в 1998 году понимала лишь на уровне резкого скачка цен — о его природе задумывались единицы процентов. Ну и отдельно отметим — выпускники советской школы быстро и безропотно приняли в начале 90-х приход к реальной власти на улицах бандитского сословия как должное и неизбежное. Многие радовались, что хоть порядок наконец какой-никакой наступил.

Нет, мы не критикуем — жизнь была тяжелая и каждый крутился как мог. Но стоит признать: те 90-е, которыми пугают нас сейчас из телевизора, — дело рук выпускников именно той самой советской школы. Да-да, лучшей в мире. Поколение ЕГЭ тогда только начало рождаться, и брать на себя ответственность за это оно не намерено.

Главный аргумент противников ЕГЭ (ну, кроме того, что «давайте не будем мучить молодежь») — оно лишает навыков аргументированного отстаивания своей позиции на экзамене. Ну да. В советской-то школе умение вести дискуссию с учителем по поводу мотивов Раскольникова и интерпретации снов Веры Павловны оттачивалось в каждом классе, конечно. Ну будет заливать-то! Те старорежимные экзамены были теми же самыми тестами с единственно правильной клеточкой, куда надо было ставить единственно верную галочку.

Ну и к деталям. Вот билет № 2 по истории СССР на экзамене на аттестат зрелости за курс средней школы.

Задание 1: Борьба В. И. Ленина за создание революционной пролетарской партии в 1900–1903 гг. (Ленинская «Искра». Подготовка партии нового типа. II съезд РСДРП, его значение).

Задание 2: Задачи второго пятилетнего плана. Новые формы социалистического соревнования в годы второй пятилетки. Итоги второй пятилетки.

Так и видишь одухотворенного советского школьника, впитавшего как губка все лучшее, что было в советской школе, и теперь остро полемизирующего с экзаменатором. Например, об источниках финансирования РСДРП и о моральном облике реального Стаханова. Ну и о БелБалтЛаге, конечно, как о движущей силе второй пятилетки при строительстве Беломоро-Балтийского канала.

Про билеты по физике и геометрии и говорить нет смысла. В чем там должно заключаться самовыражение и отстаивание своей точки зрения, о которых грезят хулители ЕГЭ, представить трудно. Да и ответы на билеты по литературе, к примеру, какая-нибудь «Проблема счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"», — были четко регламентированы и не предполагали малейшего отклонения от конспекта урока. Поспорить и выразить свою точку зрения было можно, но получить за это высокую оценку — верится с трудом.

А дальше начинается самое интересное. Вот отменяем мы ЕГЭ и возвращаемся к некоему идеальному миру с аргументацией и самовыражением и без этих отупляющих, механически заученных галочек в тесте. И получаем что? Правильно: две порции экзаменов — на выпускном в школе и вступительном в вузе. Рассказы о том, какой это страшный стресс для ребенка — сдать ЕГЭ, несколько теряют пафос при воспоминаниях о том, как этот же самый ребенок из условной Костомукши приезжает такой весь красивый поступать в ЛГУ.

Никакого стресса, разумеется, как сейчас говорят — все на чилле. Гуляешь себе по набережным Невы, любуешься видами, быстро сдаешь экзамены, потом в Эрмитаж, в Петергоф на фонтаны, пока не начнутся занятия в сентябре. Нет, все было не так, мягко говоря, начиная с того, что просто приехать на экзамены в Ленинград и жить там две недели-месяц было едва посильной (по деньгам как минимум) задачей для огромного числа родителей мальчиков и девочек с просторов нашей Родины. И без малейшей гарантии поступления.

Да, конечно, ребята из провинции поступали в ленинградские вузы — это не было каким-то особенным подвигом. Однако усилия, которые приходилось им прилагать до эпохи ЕГЭ, были несоизмеримо больше, чем сейчас. Ну и сказания о тюках с подарками для преподавателей, которые везли с собой абитуриенты из кавказских и среднеазиатских республик, — это тоже не сейчас придумано. Да и неправда, конечно, поклеп на светлый образ лучшей в мире советской школы образования.

Это сейчас с иезуитским ЕГЭ дети, не покидая своих родных пенатов, узнают, поступили они или нет, и приезжают уже к началу занятий — в готовые общежития. А если не поступили в один вуз — не беда, есть запасные несколько вариантов, куда тоже раскиданы заявления. Очень жестокая, конечно, система.

Да, в нынешних условиях детям из столиц приходится всерьез и на равных конкурировать с ребятами из далеких провинций, одновременно и в равных условиях сдавая с ними экзамены с одинаковыми на всю страну билетами. И походы, как в старые добрые времена, на подготовительные к тем же преподавателям, что будут у них принимать экзамены в вузе, теперь уже не имеют такого значения, как во времена молодости Александра Бастрыкина. Где же здесь справедливость?

Ну а тех, кто думает, что сейчас так легко «поставить галочку» и зазубрить ответы, — милости просим сдать хотя бы пробный вариант экзамена по физике на сегодняшнем ЕГЭ. Как минимум перечитать учебник вам все же придется, несмотря на весь ваш огромный багаж знаний, заложенный лучшей в мире советской школой.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (17)

Tatiana_B
Мне тоже кажется, что ЕГЭ пора уже или отменить или видоизменять как-то (Как?). Нынешнее образование в том виде, каком оно есть сейчас со страшилками в виде ОГЭ и ЕГЭ безусловно нужно менять. Где это видано, чтобы при советской системе образования у детей были бы репетиторы? У неуспевающий - возможно, но у большинства? Моим родителям и в голову бы такое не пришло, взять мне репетитора, при том, что после простой, не спец школы, поступала и поступила в престижный ВУЗ. А сейчас у многих школьников репетиторы по нескольким предметам, мои дети не исключение, и у сотрудников, у всех у детей репетиторы. При таком раскладе дешевле уйти в онлайн какую-нибудь школу.... Доколе?
apodolsky
Заучивание правильных ответов (вариант ЕГЭ) не учит думать и анализировать.
О трудностях иногородних при поступлении в ВУЗ в советское время: в моем институте (Ленинград) были подготовительные курсы, слушатели которых обеспечивались общежитием. Большинство из них поступило.
Флуктуация
К сожалению, миф о том, что сдать ЕГЭ на 100 баллов может каждый идиот, живет по-прежнему. Никто из противников ЕГЭ не пробовал его написать - они выше этого, они и так все знают. То, что этот экзамен изменился за годы его существования, что сегодня сдать любой предмет на 90+ баллов сложно - им понять не дано. С автором я согласна полностью. Думаю, как и большинство родителей, чьи дети прошли через ЕГЭ.
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