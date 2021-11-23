FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

13 декабря — круглый стол «Как встретить новый год без риска для здоровья: советы врачей»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему, как сохранить здоровье в новогодние праздники и приглашают к участию коммерческие службы скорой помощи, частные клиники, врачей гастроэнтерологов, диетологов, наркологов, травматологов, терапевтов и др.

Печать

Корпоративные вечеринки, новогодняя ночь, длинные выходные — праздники могут стать серьезным испытанием для организма. Тем более что для большинства праздник — это застолье с алкоголем и неподвижное положение перед телевизором. Добавьте к этому зимнюю погоду с холодом и скользкими дорогами — и возможность встретить и провести часть нового года в больнице увеличивается в разы. Хотя и у тех, кто хочет сбежать из холода и провести время в теплых странах, тоже есть свои проблемы. Как провести праздник, чтобы не было мучительно больно — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Основные опасности новогодних праздников — статистика от врачей.
  • Новогодний стол: что есть, а от чего лучше отказаться?
  • Алкоголь и праздник: какой объем выпитого считается безопасным?
  • Обморожение и травмы: какие опасности таит зимняя погода и как их избежать?
  • Стоит ли отправляться в жаркие страны на Новый год?

Приглашаются коммерческие службы скорой помощи, частные клиники, врачи гастроэнтерологи, диетологи, наркологи, травматологи, терапевты и др.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 13 декабря 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний