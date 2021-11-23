13 декабря — круглый стол «Как встретить новый год без риска для здоровья: советы врачей»

Корпоративные вечеринки, новогодняя ночь, длинные выходные — праздники могут стать серьезным испытанием для организма. Тем более что для большинства праздник — это застолье с алкоголем и неподвижное положение перед телевизором. Добавьте к этому зимнюю погоду с холодом и скользкими дорогами — и возможность встретить и провести часть нового года в больнице увеличивается в разы. Хотя и у тех, кто хочет сбежать из холода и провести время в теплых странах, тоже есть свои проблемы. Как провести праздник, чтобы не было мучительно больно — обсудим на круглом столе.