13 декабря — круглый стол «Как встретить новый год без риска для здоровья: советы врачей»

Корпоративные вечеринки, новогодняя ночь, длинные выходные — праздники могут стать серьезным испытанием для организма. Тем более что для большинства праздник — это застолье с алкоголем и неподвижное положение перед телевизором. Добавьте к этому зимнюю погоду с холодом и скользкими дорогами — и возможность встретить и провести часть нового года в больнице увеличивается в разы. Хотя и у тех, кто хочет сбежать из холода и провести время в теплых странах, тоже есть свои проблемы. Как провести праздник, чтобы не было мучительно больно — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Основные опасности новогодних праздников — статистика от врачей.
- Новогодний стол: что есть, а от чего лучше отказаться?
- Алкоголь и праздник: какой объем выпитого считается безопасным?
- Обморожение и травмы: какие опасности таит зимняя погода и как их избежать?
- Стоит ли отправляться в жаркие страны на Новый год?
Приглашаются коммерческие службы скорой помощи, частные клиники, врачи гастроэнтерологи, диетологи, наркологи, травматологи, терапевты и др.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 13 декабря 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72