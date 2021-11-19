Осуждённые напали на сотрудников ФСИН, проверяющих саратовские ИК

Некоторые осуждённые в Саратовской области препятствуют проверкам в колониях, которые центральный аппарат ФСИН инициировал после сообщений о пытках. Зафиксированы провокации и нападения на проверяющих. Об этом 19 ноября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — отмечают в ведомстве.
Сотрудники проводят обыски и изымают телефоны, кустарный алкоголь и наркотики, самодельные ножи. «Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии
В исправительной колонии
Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания осенью после публикации в Интернете видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Во ФСИН признают, что обстановка обострилась из-за значительных просчётов, допущенных прежним руководством, которое ослабило контроль за режимом в подведомственных учреждениях. «В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений», — отметили в ведомстве.