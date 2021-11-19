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Осуждённые напали на сотрудников ФСИН, проверяющих саратовские ИК

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Некоторые осуждённые в Саратовской области препятствуют проверкам в колониях, которые центральный аппарат ФСИН инициировал после сообщений о пытках. Зафиксированы провокации и нападения на проверяющих. Об этом 19 ноября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — отмечают в ведомстве.

Сотрудники проводят обыски и изымают телефоны, кустарный алкоголь и наркотики, самодельные ножи. «Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы», — рассказывает ФСИН.

В исправительной колонии № 2 заключённый, приговорённый к 19 годам за разбой и убийство, во время режимных мероприятий напал на сотрудника колонии. В ИК-7 осуждённый нанёс несколько ударов члену проверяющей комиссии ФСИН. Ещё один инцидент был более массовым. В ночь с 13 на 14 ноября несколько заключённых выгнали на улицу на холод около 200 человек, также осуждённых, которые не поддерживали «их противоправную деятельность». Зачинщики привлечены к ответственности.

Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания осенью после публикации в Интернете видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Во ФСИН признают, что обстановка обострилась из-за значительных просчётов, допущенных прежним руководством, которое ослабило контроль за режимом в подведомственных учреждениях. «В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений», — отметили в ведомстве.

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Комментарии (3)

mi_maleta
весь мир уже знает правду от Гулагу нет как там насилуют швабрами. Мы это видели своими глазами. Публиковать такие статейки - значит покрывать оборотней в погонах и быть с ними заодно. Для чего вы становитесь на сторону зла, фонтанка? Вечером Осечкин нам расскажет правду. позорники.
264874211
В значительной степени это связано с тем, что "проверю сам себя". Если установлены факты уголовщины среди сотрудников ФСИН, то разве не прокуроры должны их проверять?
Все с ног на голову: "Мемориал" - преступники, которых должна уничтожить прокуратура, а здесь то как?
Brevnault
И это только Саратовская.
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