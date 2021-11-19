Осуждённые напали на сотрудников ФСИН, проверяющих саратовские ИК

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — отмечают в ведомстве.

Некоторые осуждённые в Саратовской области препятствуют проверкам в колониях, которые центральный аппарат ФСИН инициировал после сообщений о пытках. Зафиксированы провокации и нападения на проверяющих. Об этом 19 ноября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Сотрудники проводят обыски и изымают телефоны, кустарный алкоголь и наркотики, самодельные ножи. «Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7 , где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы», — рассказывает ФСИН.



В исправительной колонии № 2 заключённый, приговорённый к 19 годам за разбой и убийство, во время режимных мероприятий напал на сотрудника колонии. В ИК-7 осуждённый нанёс несколько ударов члену проверяющей комиссии ФСИН. Ещё один инцидент был более массовым. В ночь с 13 на 14 ноября несколько заключённых выгнали на улицу на холод около 200 человек, также осуждённых, которые не поддерживали «их противоправную деятельность». Зачинщики привлечены к ответственности.



Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания осенью после публикации в Интернете видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Во ФСИН признают, что обстановка обострилась из-за значительных просчётов, допущенных прежним руководством, которое ослабило контроль за режимом в подведомственных учреждениях. «В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений», — отметили в ведомстве.

