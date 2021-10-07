Петербург — на третьем месте по выплатам за пытки и унижения в тюрьмах и колониях

Около 300 миллионов рублей за шесть лет потратила Россия на выплаты компенсаций за пытки в колониях. Об этом 7 октября сообщает РБК со ссылкой на аналитику от фонда «Нужна помощь».
Исследователи проанализировали постановления ЕСПЧ за 2015–2021 годы по ст. 3 Европейской конвенции по делам, связанным с нарушениями в учреждениях системы ФСИН. Жалобы касались более чем половины регионов РФ — 46. Максимальные суммы компенсаций были взысканы в пользу заявителей, которые содержались в колониях и СИЗО Нижегородской и Костромской областей. 696 и 417 тысяч евро, соответственно.
Санкт-Петербург и Ленобласть по сумме выплат оказались на третьем месте с цифрой 368 тысяч евро. Далее идут Забайкальский край (270 тысяч евро) и Свердловская область (211 тысяч евро).
Исследователи оговариваются, что прямой связи между количеством заключенных в регионе и объемом компенсаций нет, а «отсутствие жалоб не всегда говорит о том, что в этом регионе нет проблем».
Статья 3 Европейской конвенции наряду с пытками запрещает «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», когда заключенный лишен доступа к нормальной пище, прогулкам, медпомощи, находится в плохих санитарно-гигиенических условиях (отсутствие возможности регулярно мыться, постельные клопы), пояснила РБК зампредседателя Комитета против пыток Ольга Садовская. Однако решения о крупных компенсациях чаще связаны с насилием. При этом многие дела касаются случаев, когда имели место и пытки, и унижающие условия.
Эксперты отмечают, что объемы компенсаций в том числе объясняются количеством учреждений ФСИН и активных юристов в регионе, готовых работать с нарушениями прав заключенных. Около 700 тысяч евро присужденных заключенным из Нижегородской области приходятся на 200 заявителей.
Сумма компенсаций за пытки по решениям Страсбурга за шесть лет почти в тысячу раз меньше годового бюджета ФСИН. В 2021 году тюремное ведомство должно получить из федеральной казны 299 млрд руб.
В начале октября 2021 года в России разгорелся очередной пыточный скандал, связанный со ФСИН. Правозащитники опубликовали видеоматериалы сотрудников ФСИН, где запечатлены пытки заключенных, в том числе с применением сексуального насилия. Ситуацию подробно комментирует в интервью 47news глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.