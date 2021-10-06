Опубликованы новые видео пыток заключённых из секретного архива ФСИН

Правозащитный проект Gulagu.net выложил в Сеть новый 17-минутный ролик, в котором собраны кадры различных противоправных действий в отношении осуждённых в российских колониях. На видео люди в форме издеваются и пытают заключённых, применяя к ним грубую физическую силу. Судя по указанным данным, события произошли в 2020 году.
Как сообщает 6 октября Znak.com со ссылкой на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, опубликованные кадры якобы доказывают виновность сотрудников ФСИН и так называемых «активистов» в колониях. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН
Ранее портал опубликовал в Интернете видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. В кадре мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.
На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала. Между тем Следственный комитет по Саратовской области возбудил после публикации видео уголовное дело.