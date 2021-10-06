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Опубликованы новые видео пыток заключённых из секретного архива ФСИН

Портал Gulagu.net выложил новый ролик с издевательствами над осуждёнными в российских колониях

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Правозащитный проект Gulagu.net выложил в Сеть новый 17-минутный ролик, в котором собраны кадры различных противоправных действий в отношении осуждённых в российских колониях. На видео люди в форме издеваются и пытают заключённых, применяя к ним грубую физическую силу. Судя по указанным данным, события произошли в 2020 году.

Как сообщает 6 октября Znak.com со ссылкой на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, опубликованные кадры якобы доказывают виновность сотрудников ФСИН и так называемых «активистов» в колониях. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6. Ролик размещён с пометкой «18+».

Ранее портал опубликовал в Интернете видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. В кадре мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала. Между тем Следственный комитет по Саратовской области возбудил после публикации видео уголовное дело.

4 октября проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Правозащитники пояснили, что файлы им передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов.

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Комментарии (18)

266315202
как то зашкварно снимать против себя же компромат! уж не в студии ли господина анального ололешеньки снимали?
266323392
Только в отставку?! Их тоже судить надо.
angel of death
пора расформировывать фсин - они себя дискредитировали как гос.орган... а запущенные больные органы в хирургии принято вырезать на операционном столе...
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