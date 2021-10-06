Опубликованы новые видео пыток заключённых из секретного архива ФСИН

Правозащитный проект Gulagu.net выложил в Сеть новый 17-минутный ролик, в котором собраны кадры различных противоправных действий в отношении осуждённых в российских колониях. На видео люди в форме издеваются и пытают заключённых, применяя к ним грубую физическую силу. Судя по указанным данным, события произошли в 2020 году.



Как сообщает 6 октября Znak.com со ссылкой на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, опубликованные кадры якобы доказывают виновность сотрудников ФСИН и так называемых «активистов» в колониях. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1 , белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6 . Ролик размещён с пометкой «18+».