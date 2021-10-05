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Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео с изнасилованием в саратовской тюремной больнице

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в СМИ видео с изнасилованием в саратовской тюремной больнице. Об этом 5 октября сообщили в региональном управлении ведомства.

«По сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении», — говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Ранее на фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке.

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. Судя по дате, оно было сделано в феврале 2020 года. В кадре мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

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Комментарии (7)

Владислав М
А где задержания? В т.ч. сотрудников больницы, в которой произошел этот мерзкий беспредел.
michailPotapov
Возможно ли такое в Сомали ? Иране ? сша в гуантанамо ?
Нет Россия тут чемпион.
PapaKarlo
Ужас!!! Что творится в МЛС!!! Вместо лечения пытают и издеваются... Изверги!!!
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