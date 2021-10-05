Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео с изнасилованием в саратовской тюремной больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в СМИ видео с изнасилованием в саратовской тюремной больнице. Об этом 5 октября сообщили в региональном управлении ведомства.



«По сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении», — говорится в сообщении СК.



Дело возбуждено по ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

