В России двое полицейских получили сроки за пытки задержанного электрошокером

В Оренбурге суд вынес приговор в отношении двоих оперуполномоченных полиции, которые пытали человека. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального СК.



Установлено, что 22 апреля 2020 года двое правоохранителей в отделе полиции пытались выбить у 50-летнего мужчины признание в краже электрокабеля. Потерпевший получил не менее восьми ударов электрошокером, что принесло ему не только телесные повреждения, но и моральные страдания.



«Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на 5 лет и 3 года 6 месяцев с лишением специальных званий. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

