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В России двое полицейских получили сроки за пытки задержанного электрошокером

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В Оренбурге суд вынес приговор в отношении двоих оперуполномоченных полиции, которые пытали человека. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что 22 апреля 2020 года двое правоохранителей в отделе полиции пытались выбить у 50-летнего мужчины признание в краже электрокабеля. Потерпевший получил не менее восьми ударов электрошокером, что принесло ему не только телесные повреждения, но и моральные страдания.

«Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на 5 лет и 3 года 6 месяцев с лишением специальных званий. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что двое бывших росгвардейцев из Петербурга отправятся в колонию за то, что подбрасывали людям наркотики, а затем требовали с них взятки.

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Комментарии (5)

Владислав М
Прекрасная демократическая Россия. Спасибо Президенту!
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарс.твах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Dimitry Antonov
Что-то уже и дня не проходит без подобных новостей...
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