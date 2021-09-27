Бывшие росгвардейцы из Петербурга отправятся в ИК. Они пытались нажиться на махинациях с наркотиками

В июле 2019-го росгвардейцев Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева задержали после того, как они, по версии следствия, подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие. Следствие установило, что мужчины получили от юноши пять тысяч рублей в качестве взятки и еще 500 рублей незаконного штрафа, а от еще пяти потерпевших — 258 тысяч рублей в целом в аналогичных ситуациях. Также следствие указало, что Бойков и Лаврентьев хранили в служебной машине два запаянных свертка с наркотиками.

Эпизоды взяточничества суд переквалифицировал как мошенничество (6 случаев у Бойкова и 4 — у Лаврентьева), а также признал мужчин виновными по части 2 статьи 35 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ — за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и превышение должностных полномочий. По статье о хранении наркотиков их оправдали.



Бойкову назначили 6 лет колонии общего режима, а Лаврентьеву — 4, также обоим запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

