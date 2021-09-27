FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Бывшие росгвардейцы из Петербурга отправятся в ИК. Они пытались нажиться на махинациях с наркотиками

Бывших сотрудников Росгвардии из Петербурга признали виновными в мошенничестве и превышении полномочий

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор двоим бывшим росгвардейцам, которые вымогали у людей деньги, угрожая привлечь за несуществующее наркотическое опьянение. Их признали виновными в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает 27 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

7
Печать

В июле 2019-го росгвардейцев Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева задержали после того, как они, по версии следствия, подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие. Следствие установило, что мужчины получили от юноши пять тысяч рублей в качестве взятки и еще 500 рублей незаконного штрафа, а от еще пяти потерпевших — 258 тысяч рублей в целом в аналогичных ситуациях. Также следствие указало, что Бойков и Лаврентьев хранили в служебной машине два запаянных свертка с наркотиками.

Эпизоды взяточничества суд переквалифицировал как мошенничество (6 случаев у Бойкова и 4 — у Лаврентьева), а также признал мужчин виновными по части 2 статьи 35 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ — за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и превышение должностных полномочий. По статье о хранении наркотиков их оправдали.

Бойкову назначили 6 лет колонии общего режима, а Лаврентьеву — 4, также обоим запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Danik
Это бизднес и ничего личного. Типичная стадия начального накопления капитала.
Потом от этого у полковников млрды в диванах копятся.
LiChaBaTa
Это наша элита.
Типично.
265984735
Почему так мало?! Представители закона, за преступления, связанные с использованием служебного положения, должны получать наказание в 2–3 раза больше, чем обычные граждане. Только тогда из органов пропадёт основная масса проходимцев, а к предохранителям появится уважение у народа.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний