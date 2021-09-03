Бывшим сотрудникам Росгвардии просят по 15 лет за подброшенные наркотики и взятки

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации «Зона права», обвинение запросило для подсудимых по 15 лет колонии строгого режима и штраф два миллиона рублей.



В последнем слове Лаврентьев и Бойков извинились перед 16-летним потерпевшим. Они признали преступления, сославшись на финансовые трудности — небольшую зарплату и ипотеку.



Сотрудников Росгвардии задержали в июле 2019 года после того, как они подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие. После ареста к превышению должностных полномочий Лаврентьеву и Бойкову добавили шесть эпизодов получения взяток в крупном размере.

