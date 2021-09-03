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Бывшим сотрудникам Росгвардии просят по 15 лет за подброшенные наркотики и взятки

Красногвардейский суд Петербурга провел прения по делу бывших росгвардейцев Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова. Их обвиняют в избиении подростка, подброшенных наркотиках и взятках.

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации «Зона права», обвинение запросило для подсудимых по 15 лет колонии строгого режима и штраф два миллиона рублей.

В последнем слове Лаврентьев и Бойков извинились перед 16-летним потерпевшим. Они признали преступления, сославшись на финансовые трудности — небольшую зарплату и ипотеку.

Сотрудников Росгвардии задержали в июле 2019 года после того, как они подбросили наркотики подростку, надели на него наручники, избили и инсценировали изъятие. После ареста к превышению должностных полномочий Лаврентьеву и Бойкову добавили шесть эпизодов получения взяток в крупном размере.

Приговор огласят 27 сентября.

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Комментарии (4)

Kruger
Посадить их п
stavrosmarauder
Выборгский район занимается крышеванием наркобарыг, но кому это интересно
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