РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Причиной послужили «жалобы от ультраправых групп», считают организаторы.
«В нескольких гомофобных каналах мы уже видели призывы жаловаться в РКН на наш сайт, но не думали, что из-за необоснованных жалоб, которые не соответствуют действительности, власти могут заблокировать наш сайт без каких-либо проверок. Оказывается, не только могут, но и с радостью это сделают. При том, что весь наш сайт испещрен маркировкой 18+», – написали 16 ноября в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Организаторы заявляют, что будут обжаловать решение, юристы подают требование об исключении сайта из реестра запрещенных.
Летом оргкомитет фестиваля заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться компенсации за срыв прошлогодних кинопоказов в Петербурге. Срыв произошел после жалоб гомофоба Тимура Булатова. Вместе с полицией на площадку фестиваля пришел Роспотребнадзор, выявил некие нарушения, после чего деятельность была приостановлена на 15 суток.