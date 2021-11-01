Конвейер Булатова. Как гееборец-мусульманин вписывается за чувства православных

Тимур Булатов Фото: автор Dmitri Lovetsky/AP/TASS Поделиться Поделиться







Тимур Булатов инициировал уголовные дела об оскорблении чувств верующих. Первой его жертвой стала героиня фотосессии у Исаакиевского собора. На очереди — автор телеграм-канала «Россия для геев» Федор Фетисов. Попутно полиция по жалобе Булатова преследует стендап-комика Павла Залуцкого.

Фотомодель Ирина Волкова сфотографировалась в ста метрах от Исаакиевского собора. Приподняв подол и оголив ягодицы. Снимок под названием «Закат и зад» был размещен в аккаунте Волковой летом 2020 года. Кроме окрашенного неба и попы в стрингах в объектив попал Исаакиевский собор.



На Ирину Волкову подписаны более 6 тысяч человек. Большинство комментариев — одобрительные. Фотографировать свой зад — пунктик модели, и подписчики снисходительно относятся к нему. В конце концов за этим и ходят на ее страницу.

В конце октября 2021 года, на фоне уголовного дела о постановочном минете на Красной площади, снимки Волковой попались Тимуру Булатову — «нравственному джихадисту», начинавшему в Петербурге с гонений инакомыслящих школьных педагогов и ЛГБТ.

Булатов по косточкам разобрал сессию Волковой. Он заметил, что блогер фотографировалась несколько раз в разное время суток и меняла белье, используя светлые стринги и черные.

Вглядываться в женские зады Булатову вроде не позволяют религия и семейный статус, но чем только ни пожертвуешь во имя всеобщей нравственности. Все подозрения в нездоровом любопытстве Булатов отмел звонком по «112». Насмотрелся — набрал номер. Такую тактику он использует годами.

Конек Булатова — борьба с гей-пропагандой. С защитой чувств верующих ситуация чуть хуже. Он мусульманин и оскорбляться на правах православного не может. В случае с Волковой Булатов нашел выход. В социальной сети «ВКонтакте» он обратился к знакомым с просьбой:



«Поехать прямо сейчас в Следственный комитет и дать объяснение, что оголенная жопа на фоне действующего храма есть оскорбление чувств верующих».

Откликнулся некий «Аркаша». Булатов довез его до СК и вернул домой. Получив объяснение Аркаши, следователи возбудили уголовное дело по статье 148 УК и задержали Волкову.

Экспресс-расследование, по словам Булатова, — тоже его заслуга. Кроме «112» он позвонил еще «кое-куда», и люди отреагировали.

«Я потребовал срочности в возбуждении уголовного дела, и все закрутилось», — говорит Булатов.

Следственный комитет Петербурга по лекалам Булатова готовит возбуждение еще одного уголовного дела по 148-й статье — в отношении блогера (77 тысяч подписчиков в Instagram) и автора телеграм-канала «Россия для геев» Федора Фетисова, исполнившего мужской поцелуй перед Исаакиевским собором и храмом Спаса на Крови.

Заявление активист подал около двух недель назад. Осталось дождаться заключения специалиста. По утверждению Булатова, в действиях Фетисова есть состав не только по оскорблению чувств верующих, но и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.



Нужные для возбуждения уголовных дел заключения дает один и тот же практикующий детский психолог, признал Булатов.

Еще одна перспективная жертва Булатова — стендап-комик Павел Залуцкий. На основе заключения того же специалиста участник «Женского стендапа» на ТНТ будет привлечен по статье 6.21 КоАП — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Залуцкий 29 октября выступал в петербургском стендап-клубе на площади Восстания. Булатов присутствовал в качестве зрителя. Он вызвал полицейских, чтобы комика доставили в отдел.

«Но ППСники струхнули и просто переписали данные Залуцкого, его московский адрес. У меня на руках заключение о вредоносности его контента для детей. Пофиг на 18+. Пишут, не пишут — без разницы. Если дети могут получить доступ к просмотру, состав правонарушения уже есть. На первом же концерте этого стендапера задержат и выкинут из России. Это согласовано с очень высокими структурами», — уверяет активист.

Представители Залуцкого сообщили «Фонтанке», что осведомлены о заявлении Булатова в полицию. «Опасений по поводу возможного задержания у нас нет», — уточнили они.

До 2014 года Булатов скрывался под псевдонимом Исаев. Он девять лет находился в федеральном розыске по делу о растрате.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

